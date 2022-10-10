https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/koronavirus-zafiksirovan-u-163-chelovek-v-abkhazii-za-dve-nedeli-1042001081.html

Коронавирус зафиксирован у 163 человек в Абхазии за две недели

Коронавирус зафиксирован у 163 человек в Абхазии за две недели

Всего на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся семь человек. 10.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-10T17:02+0300

2022-10-10T17:02+0300

2022-10-10T17:07+0300

в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

медицина

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. С 27 сентября по 10 октября в Абхазии выявили 163 случая коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава. В ведомстве отметили, что в Гудаутской больнице скончалась 83-летняя женщина с диагнозом коронавирус. ⠀ Общее число случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии — 57977, зарегистрировано 695 летальных случаев.

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Sputnik Абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, медицина