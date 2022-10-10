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Коронавирус зафиксирован у 163 человек в Абхазии за две недели
Коронавирус зафиксирован у 163 человек в Абхазии за две недели
Всего на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся семь человек. 10.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-10T17:02+0300
2022-10-10T17:02+0300
2022-10-10T17:07+0300
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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. С 27 сентября по 10 октября в Абхазии выявили 163 случая коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава. В ведомстве отметили, что в Гудаутской больнице скончалась 83-летняя женщина с диагнозом коронавирус. ⠀ Общее число случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии — 57977, зарегистрировано 695 летальных случаев.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, медицина
Коронавирус зафиксирован у 163 человек в Абхазии за две недели
17:02 10.10.2022 (обновлено: 17:07 10.10.2022)
Всего на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся семь человек.
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. С 27 сентября по 10 октября в Абхазии выявили 163 случая коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.
В ведомстве отметили, что в Гудаутской больнице скончалась 83-летняя женщина с диагнозом коронавирус. ⠀
Общее число случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии — 57977, зарегистрировано 695 летальных случаев.