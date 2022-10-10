https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/koshkin-ob-udarakh-po-infrastrukture-ukrainy-rossiya-otvetila-za-terakt-na-krymskom-mostu-1042002618.html

Кошкин об ударах по инфраструктуре Украины: Россия ответила за теракт на Крымском мосту

Кошкин об ударах по инфраструктуре Украины: Россия ответила за теракт на Крымском мосту

Как и чем Россия может ответить на акты терроризма, о развертывании совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, в эфире радио Sputnik... 10.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-10T19:28+0300

2022-10-10T19:28+0300

2022-10-10T19:44+0300

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Такие обстоятельства: Кошкин об ударах по объектам украинской инфраструктуры Такие обстоятельства: Кошкин об ударах по объектам украинской инфраструктуры

После подрыва Крымского моста, РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры, военного управления и связи. Президент Путин отметил, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, оставлять без ответа преступления киевского режима невозможно. Вслед за этим президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Как расценивать эти заявления, что может быть дальше? Как предотвратить возможную волну терактов? По мнению военного эксперта, профессора российского экономического университета имени Плеханова Андрея Кошкина, Украина перешла красную черту, совершив диверсию на Крымском мосту и Россия ответила на это действие."Эту диверсию, этот террористический акт они (украинская сторона-радио Sputnik) освещали как некую победу. Вот почему и наш президент ( Путин-примеч.) сообщил, что это действия террористической организации. Если государство ведет себя так, то чем оно отличается от террористической организации? Вот почему сегодня и политический истеблишмент, и вооруженные силы, все структуры, которые позиционируют себя, как активные участники боевых действий, ощутили на себе высокоточные удары оружия России и это у них вызвало шок ", - сказал Кошкин.По его мнению, данный шаг даст понять, что развивать поставку вооружения, боевой технике, наемников Украине станет значительно труднее и Россия меняет парадигму отношения к специальной военной операции."Обещания о том, что будут нанесены удары по центрам принятия решений, а также по инфраструктуре и логистике, которая обеспечивает активную поддержку вооруженных сил Украине на линии боевого соприкосновения, они будут приведены в негодность. Это и произошло. Наверное, так следует оценивать ответные действия России на диверсии на нашей критической инфраструктуре", - заметил эксперт.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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