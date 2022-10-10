https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/minoborony-rossii-tsel-massirovannogo-udara-po-ukraine-dostignuta--1041998054.html

Минобороны России: цель массированного удара по Украине достигнута

Минобороны России: цель массированного удара по Украине достигнута

Ранее президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами Совбеза, что утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по... 10.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-10T14:33+0300

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2022-10-10T14:41+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

украина

россия

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.В ведомстве сообщили, что ВС России на Николаево-Криворожском направлении отбили украинскую атаку из трех батальонных тактических групп и подразделений иностранных наемников – уничтожено более 60 боевиков, 9 танков, 16 бронемашин, 17 автомобилей.

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