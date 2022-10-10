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Минобороны России: цель массированного удара по Украине достигнута
Минобороны России: цель массированного удара по Украине достигнута
Ранее президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами Совбеза, что утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по... 10.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-10T14:33+0300
2022-10-10T14:33+0300
2022-10-10T14:41+0300
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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.В ведомстве сообщили, что ВС России на Николаево-Криворожском направлении отбили украинскую атаку из трех батальонных тактических групп и подразделений иностранных наемников – уничтожено более 60 боевиков, 9 танков, 16 бронемашин, 17 автомобилей.
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министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия
Минобороны России: цель массированного удара по Украине достигнута
14:33 10.10.2022 (обновлено: 14:41 10.10.2022)
Ранее президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами Совбеза, что утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Сегодня российскими Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – сказали в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что ВС России на Николаево-Криворожском направлении отбили украинскую атаку из трех батальонных тактических групп и подразделений иностранных наемников – уничтожено более 60 боевиков, 9 танков, 16 бронемашин, 17 автомобилей.