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Назначен новый главный санитарный врач Абхазии
Назначен новый главный санитарный врач Абхазии
Бывший главный государственный санврач Людмила Скорик подозревается в хищении более трех миллионов рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело. 10.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-10T12:40+0300
2022-10-10T12:40+0300
2022-10-10T14:37+0300
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санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Главным врачом Республиканской санэпидемстанции назначена Алла Беляева, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.Алла Беляева ранее была главным санитарным врачом Сухума. Глава ведомства Эдуард Бутба представил Беляеву коллективу. Беляева поблагодарила за доверие и выразила надежду, что все поставленные задачи будут выполнены. Бывшего санврача Абхазии Людмилу Скорик подозревают в хищении имущества СЭС на сумму более трех миллионов рублей. Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по двум эпизодам превышения должностных полномочий и по четырем эпизодам хищения путем присвоения и растраты.
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абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
Назначен новый главный санитарный врач Абхазии
12:40 10.10.2022 (обновлено: 14:37 10.10.2022)
Бывший главный государственный санврач Людмила Скорик подозревается в хищении более трех миллионов рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело.
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Главным врачом Республиканской санэпидемстанции назначена Алла Беляева, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
Алла Беляева ранее была главным санитарным врачом Сухума.
Глава ведомства Эдуард Бутба представил Беляеву коллективу.
"Мы вместе должны вывести работу СЭС совершенно на другой уровень. Вы прекрасно понимаете, какие задачи перед вами поставлены Министерством здравоохранения, ковид еще не закончился, во всем мире есть вспышки, не нужно ослаблять бдительность", – отметил министр.
Беляева поблагодарила за доверие и выразила надежду, что все поставленные задачи будут выполнены.
Бывшего санврача Абхазии Людмилу Скорик подозревают в хищении имущества СЭС на сумму более трех миллионов рублей. Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по двум эпизодам превышения должностных полномочий и по четырем эпизодам хищения путем присвоения и растраты.