https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/naznachen-novyy-glavnyy-sanitarnyy-vrach-abkhazii-1041995472.html

Назначен новый главный санитарный врач Абхазии

Назначен новый главный санитарный врач Абхазии

Бывший главный государственный санврач Людмила Скорик подозревается в хищении более трех миллионов рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело. 10.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-10T12:40+0300

2022-10-10T12:40+0300

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в абхазии

абхазия

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Главным врачом Республиканской санэпидемстанции назначена Алла Беляева, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.Алла Беляева ранее была главным санитарным врачом Сухума. Глава ведомства Эдуард Бутба представил Беляеву коллективу. Беляева поблагодарила за доверие и выразила надежду, что все поставленные задачи будут выполнены. Бывшего санврача Абхазии Людмилу Скорик подозревают в хищении имущества СЭС на сумму более трех миллионов рублей. Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по двум эпизодам превышения должностных полномочий и по четырем эпизодам хищения путем присвоения и растраты.

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