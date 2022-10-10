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Последствия непогоды ликвидируют в Очамчырском районе
Последствия непогоды ликвидируют в Очамчырском районе
В устранении последствий непогоды в Очамчырском районе задействованы сотрудники пожарно-спасательной части Очамчыры. 10.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-10T15:55+0300
2022-10-10T15:55+0300
2022-10-10T15:55+0300
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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Последствия непогоды устраняют в Очамчырском районе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. В селе Араду вышедшая из берегов река Мыку подтопила прибрежную территорию –пострадала машина одного из жителей. Работы по устранению последствий непогоды идут в полном объеме.
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мчс абхазии, непогода, очамчырский район, очамчыра
мчс абхазии, непогода, очамчырский район, очамчыра
Последствия непогоды ликвидируют в Очамчырском районе
В устранении последствий непогоды в Очамчырском районе задействованы сотрудники пожарно-спасательной части Очамчыры.
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Последствия непогоды устраняют в Очамчырском районе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Отмечается, что в селе Кындыг из-за сильного ветра повреждена кровля средней школы.
В селе Араду вышедшая из берегов река Мыку подтопила прибрежную территорию –пострадала машина одного из жителей.
Работы по устранению последствий непогоды идут в полном объеме.