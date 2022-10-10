https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/posledstviya-nepogody-likvidiruyut-v-ochamchyrskom-rayone--1042000189.html

Последствия непогоды ликвидируют в Очамчырском районе

Последствия непогоды ликвидируют в Очамчырском районе

В устранении последствий непогоды в Очамчырском районе задействованы сотрудники пожарно-спасательной части Очамчыры. 10.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мчс абхазии

непогода

очамчырский район

очамчыра

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Последствия непогоды устраняют в Очамчырском районе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. В селе Араду вышедшая из берегов река Мыку подтопила прибрежную территорию –пострадала машина одного из жителей. Работы по устранению последствий непогоды идут в полном объеме.

очамчырский район

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