https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/putin-sanktsii-trebuyut-splochennosti-obschestva-konsolidatsii-i-pomoschi-novym-regionam-rossii-1041994298.html

Путин: санкции требуют сплоченности общества, консолидации и помощи новым регионам России

Путин: санкции требуют сплоченности общества, консолидации и помощи новым регионам России

Даже в жестких условиях санкционных ограничений надо обеспечить выполнение всех социальных обязательств и добиться роста экономики, заявил президент России... 10.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-10T11:20+0300

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владимир путин

россия

общество

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Санкции требуют консолидации и сплоченности общества, в том числе помощи новым регионам России, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами, пишет РИА Новости.Он отметил, что страна сталкивается с известным давлением – внешним, что накладывает еще более высокую степень ответственности на глав регионов.Он отметил, что регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населенными пунктами или целыми районами.

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владимир путин, россия, общество