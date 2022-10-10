https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/putin-sanktsii-trebuyut-splochennosti-obschestva-konsolidatsii-i-pomoschi-novym-regionam-rossii-1041994298.html
Путин: санкции требуют сплоченности общества, консолидации и помощи новым регионам России
Путин: санкции требуют сплоченности общества, консолидации и помощи новым регионам России
Даже в жестких условиях санкционных ограничений надо обеспечить выполнение всех социальных обязательств и добиться роста экономики, заявил президент России... 10.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-10T11:20+0300
2022-10-10T11:20+0300
2022-10-10T12:11+0300
владимир путин
россия
общество
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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Санкции требуют консолидации и сплоченности общества, в том числе помощи новым регионам России, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами, пишет РИА Новости.Он отметил, что страна сталкивается с известным давлением – внешним, что накладывает еще более высокую степень ответственности на глав регионов.Он отметил, что регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населенными пунктами или целыми районами.
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владимир путин, россия, общество
владимир путин, россия, общество
Путин: санкции требуют сплоченности общества, консолидации и помощи новым регионам России
11:20 10.10.2022 (обновлено: 12:11 10.10.2022)
Даже в жестких условиях санкционных ограничений надо обеспечить выполнение всех социальных обязательств и добиться роста экономики, заявил президент России Владимир Путин.
СУХУМ, 10 окт – Sputnik.
Санкции требуют консолидации и сплоченности общества, в том числе помощи новым регионам России, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами, пишет РИА Новости.
Он отметил, что страна сталкивается с известным давлением – внешним, что накладывает еще более высокую степень ответственности на глав регионов.
"Консолидация, сплоченность нашего общества ярко проявляются и в готовности прийти на помощь новым субъектам Федерации, восстановить мирную жизнь на освобожденных территориях", – добавил Путин.
Он отметил, что регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населенными пунктами или целыми районами.