https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/putin-zayavil-chto-massirovannyy-udar-nanesen-po-obektam-ukrainskoy-infrastruktury-1041996323.html

Путин заявил, что массированный удар нанесен по объектам украинской инфраструктуры

Путин заявил, что массированный удар нанесен по объектам украинской инфраструктуры

Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза. 10.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-10T13:21+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

россия

украина

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – энергетической инфраструктуры, военного управления и связи.Путин отметил, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, оставлять без ответа преступления киевского режима невозможно. Он подчеркнул, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жестким. Кроме того, президент России рассказал о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвав его терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры."Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, – это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта – это украинские спецслужбы", – сказал Путин.

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владимир путин, россия, украина