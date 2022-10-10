https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/putin-zayavil-chto-massirovannyy-udar-nanesen-po-obektam-ukrainskoy-infrastruktury-1041996323.html
Путин заявил, что массированный удар нанесен по объектам украинской инфраструктуры
Путин заявил, что массированный удар нанесен по объектам украинской инфраструктуры
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза. 10.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-10T13:21+0300
2022-10-10T13:21+0300
2022-10-10T14:40+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – энергетической инфраструктуры, военного управления и связи.Путин отметил, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, оставлять без ответа преступления киевского режима невозможно. Он подчеркнул, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жестким. Кроме того, президент России рассказал о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвав его терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры."Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, – это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта – это украинские спецслужбы", – сказал Путин.
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владимир путин, россия, украина
владимир путин, россия, украина
Путин заявил, что массированный удар нанесен по объектам украинской инфраструктуры
13:21 10.10.2022 (обновлено: 14:40 10.10.2022)
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза.
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – энергетической инфраструктуры, военного управления и связи.
Путин отметил, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, оставлять без ответа преступления киевского режима невозможно.
"Киевский режим уже давно использует террористические методы. Это убийства общественных деятелей, журналистов, ученых. Причем как на Украине, так и в России", – сказал Путин на совещании с членами Совбеза.
Он подчеркнул, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жестким.
Кроме того, президент России рассказал о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвав его терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры.
"Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, – это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта – это украинские спецслужбы", – сказал Путин.