https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/sberbank-abkhazii-utverdil-grafik-vyplat-rossiyskikh-pensiy-za-oktyabr-1042001568.html

Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за октябрь

Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за октябрь

В зависимости от года рождения пенсионеры, которым положена российская пенсия, разделены на три группы. 10.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-10T17:25+0300

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СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за октябрь. Пенсионеры, родившиеся до 1950 года рождения, получат выплаты 17, 18, 19, 20 октября. Рожденные c 1951-1956 годы – 21, 24, 25, 26 октября.Граждане после 1957 года рождения получат пенсии с 27 октября. Пенсии выдаются во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.

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