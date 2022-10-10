https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/sberbank-abkhazii-utverdil-grafik-vyplat-rossiyskikh-pensiy-za-oktyabr-1042001568.html
Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за октябрь
Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за октябрь
В зависимости от года рождения пенсионеры, которым положена российская пенсия, разделены на три группы. 10.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-10T17:25+0300
2022-10-10T17:25+0300
2022-10-10T17:41+0300
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СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за октябрь. Пенсионеры, родившиеся до 1950 года рождения, получат выплаты 17, 18, 19, 20 октября. Рожденные c 1951-1956 годы – 21, 24, 25, 26 октября.Граждане после 1957 года рождения получат пенсии с 27 октября. Пенсии выдаются во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.
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пенсии, абхазия, россия, общество, пенсионеры
пенсии, абхазия, россия, общество, пенсионеры
Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за октябрь
17:25 10.10.2022 (обновлено: 17:41 10.10.2022)
В зависимости от года рождения пенсионеры, которым положена российская пенсия, разделены на три группы.
СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за октябрь.
Выплаты начнутся с 17 октября.
Пенсионеры, родившиеся до 1950 года рождения, получат выплаты 17, 18, 19, 20 октября. Рожденные c 1951-1956 годы – 21, 24, 25, 26 октября.
Граждане после 1957 года рождения получат пенсии с 27 октября.
Пенсии выдаются во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.