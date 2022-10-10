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https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/sotrudnika-gossluzhby-okhrany-abkhazii-otstranili-ot-dolzhnosti-na-vremya-rassledovaniya-1041996669.html
Сотрудника Госслужбы охраны Абхазии отстранили от должности на время расследования
Сотрудника Госслужбы охраны Абхазии отстранили от должности на время расследования
Государственная служба охраны Абхазии осуществляет охрану высших органов госвласти и должностных лиц республики. 10.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Начальника 9-го отдела Государственной службы охраны Абхазии Руслана Чепи-ипа отстранили от должности на время проведения расследования, сообщает пресс-служба ГСО.Отмечается, что он пытался вывезти из России в республику более 100 млн руб. Чепи-ипа был задержан на российской стороне контрольно-пропускного пункта "Псоу".
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государственная граница, россия, абхазия, гсо абхазии
государственная граница, россия, абхазия, гсо абхазии

Сотрудника Госслужбы охраны Абхазии отстранили от должности на время расследования

14:00 10.10.2022 (обновлено: 14:34 10.10.2022)
© Foto / пресс-служба Краснодарской Таможни В Сочи обсудили меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска Адлер
В Сочи обсудили меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска Адлер - Sputnik Абхазия, 1920, 10.10.2022
© Foto / пресс-служба Краснодарской Таможни
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Государственная служба охраны Абхазии осуществляет охрану высших органов госвласти и должностных лиц республики.
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Начальника 9-го отдела Государственной службы охраны Абхазии Руслана Чепи-ипа отстранили от должности на время проведения расследования, сообщает пресс-служба ГСО.
Отмечается, что он пытался вывезти из России в республику более 100 млн руб. Чепи-ипа был задержан на российской стороне контрольно-пропускного пункта "Псоу".
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