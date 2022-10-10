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Сотрудника Госслужбы охраны Абхазии отстранили от должности на время расследования
Сотрудника Госслужбы охраны Абхазии отстранили от должности на время расследования
Государственная служба охраны Абхазии осуществляет охрану высших органов госвласти и должностных лиц республики. 10.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-10T14:00+0300
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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Начальника 9-го отдела Государственной службы охраны Абхазии Руслана Чепи-ипа отстранили от должности на время проведения расследования, сообщает пресс-служба ГСО.Отмечается, что он пытался вывезти из России в республику более 100 млн руб. Чепи-ипа был задержан на российской стороне контрольно-пропускного пункта "Псоу".
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государственная граница, россия, абхазия, гсо абхазии
государственная граница, россия, абхазия, гсо абхазии
Сотрудника Госслужбы охраны Абхазии отстранили от должности на время расследования
14:00 10.10.2022 (обновлено: 14:34 10.10.2022)
Государственная служба охраны Абхазии осуществляет охрану высших органов госвласти и должностных лиц республики.
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Начальника 9-го отдела Государственной службы охраны Абхазии Руслана Чепи-ипа отстранили от должности на время проведения расследования, сообщает пресс-служба ГСО.
Отмечается, что он пытался вывезти из России в республику более 100 млн руб. Чепи-ипа был задержан на российской стороне контрольно-пропускного пункта "Псоу".