https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/sotrudnika-gossluzhby-okhrany-abkhazii-otstranili-ot-dolzhnosti-na-vremya-rassledovaniya-1041996669.html

Сотрудника Госслужбы охраны Абхазии отстранили от должности на время расследования

Сотрудника Госслужбы охраны Абхазии отстранили от должности на время расследования

Государственная служба охраны Абхазии осуществляет охрану высших органов госвласти и должностных лиц республики. 10.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-10T14:00+0300

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Начальника 9-го отдела Государственной службы охраны Абхазии Руслана Чепи-ипа отстранили от должности на время проведения расследования, сообщает пресс-служба ГСО.Отмечается, что он пытался вывезти из России в республику более 100 млн руб. Чепи-ипа был задержан на российской стороне контрольно-пропускного пункта "Псоу".

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