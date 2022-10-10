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Социальные проекты: в Sputnik рассказали о форуме "Женщина-лидер"
Социальные проекты: в Sputnik рассказали о форуме "Женщина-лидер"
Участники образовательной программы "Женщина-лидер" Анетта Бганба-Павелкова и Елена Жилинская в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказали об участии в форуме в... 10.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-10T16:30+0300
2022-10-10T16:30+0300
2022-10-10T16:30+0300
в абхазии
видео
видео из пресс-центра
абхазия
общество
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Образовательная программы "Женщина-лидер" реализуется мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия – страна возможностей". В течение нескольких месяцев участницы программы "Женщина-лидер" разработали 25 социальных проектов.Более 300 часов образовательного контента, 19 стран участниц, 25 команд, 171 участница. Участницы из Абхазии представили три проекта, о реализации которых будет рассказано на Евразийском женском форуме в 2024 году.Абхазию на форуме представили – Анетта Бганба-Павелкова в составе команды "Сила образования" с проектом Международный центр развития и поддержки волонтеров инклюзии "Содружество равных"; Елена Жилинская – команда "Созидание", с проектом в поддержку соотечественников, проживающих за рубежом; Асида Тарба – команда "Дуайен". Проект "Традиции без границ".
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видео, видео из пресс-центра, абхазия, общество, видео
видео, видео из пресс-центра, абхазия, общество, видео
Социальные проекты: в Sputnik рассказали о форуме "Женщина-лидер"
Участники образовательной программы "Женщина-лидер" Анетта Бганба-Павелкова и Елена Жилинская в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказали об участии в форуме в рамках платформы "Россия – страна возможностей".
Образовательная программы "Женщина-лидер" реализуется мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия – страна возможностей". В течение нескольких месяцев участницы программы "Женщина-лидер" разработали 25 социальных проектов.
Более 300 часов образовательного контента, 19 стран участниц, 25 команд, 171 участница. Участницы из Абхазии представили три проекта, о реализации которых будет рассказано на Евразийском женском форуме в 2024 году.
Абхазию на форуме представили – Анетта Бганба-Павелкова в составе команды "Сила образования" с проектом Международный центр развития и поддержки волонтеров инклюзии "Содружество равных"; Елена Жилинская – команда "Созидание", с проектом в поддержку соотечественников, проживающих за рубежом; Асида Тарба – команда "Дуайен". Проект "Традиции без границ".