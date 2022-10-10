https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/sotsialnye-proekty-v-sputnik-rasskazali-o-forume-zhenschina-lider-1042000304.html

Социальные проекты: в Sputnik рассказали о форуме "Женщина-лидер"

Социальные проекты: в Sputnik рассказали о форуме "Женщина-лидер"

Участники образовательной программы "Женщина-лидер" Анетта Бганба-Павелкова и Елена Жилинская в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказали об участии в форуме в... 10.10.2022, Sputnik Абхазия

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Образовательная программы "Женщина-лидер" реализуется мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия – страна возможностей". В течение нескольких месяцев участницы программы "Женщина-лидер" разработали 25 социальных проектов.Более 300 часов образовательного контента, 19 стран участниц, 25 команд, 171 участница. Участницы из Абхазии представили три проекта, о реализации которых будет рассказано на Евразийском женском форуме в 2024 году.Абхазию на форуме представили – Анетта Бганба-Павелкова в составе команды "Сила образования" с проектом Международный центр развития и поддержки волонтеров инклюзии "Содружество равных"; Елена Жилинская – команда "Созидание", с проектом в поддержку соотечественников, проживающих за рубежом; Асида Тарба – команда "Дуайен". Проект "Традиции без границ".

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