https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/sud-priznal-genotsidom-deystviya-natsistov-v-lenoblasti-v-period-velikoy-otechestvennoy-1042001715.html
Суд признал геноцидом действия нацистов в Ленобласти в период Великой Отечественной
Суд признал геноцидом действия нацистов в Ленобласти в период Великой Отечественной
Отмечается, что собраны доказательства целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и... 10.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-10T18:00+0300
2022-10-10T18:00+0300
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СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Ленинградский областной суд признал геноцидом действия нацистов и их пособников в Ленинградской области в период Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Следственного комитета России. Отмечается, что собраны доказательства целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Ленинградской области.Следствие установило, что перед немецкими военнослужащими, которые дислоцировались в Луге, командованием были поставлены задачи по проведению так называемых карательных экспедиций.В результате уничтожалось и расстреливалось мирное население, сжигались населенные пункты, угонялся скот, вывозилось продовольствие и другое имущество в Германию. Кроме того, советские граждане принудительно вывозились в концлагеря. Также следователями доподлинно установлены зверства нацистов при отступлении с ленинградского фронта. Они массово расстреливали жителей деревень на пути следования.
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вов, германия, россия, история
вов, германия, россия, история
Суд признал геноцидом действия нацистов в Ленобласти в период Великой Отечественной
Отмечается, что собраны доказательства целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Ленинградской области.
СУХУМ, 10 окт - Sputnik.
Ленинградский областной суд признал геноцидом действия нацистов и их пособников в Ленинградской области в период Великой Отечественной войны, сообщается
на сайте Следственного комитета России.
Отмечается, что собраны доказательства целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Ленинградской области.
Следствие установило, что перед немецкими военнослужащими, которые дислоцировались в Луге, командованием были поставлены задачи по проведению так называемых карательных экспедиций.
В результате уничтожалось и расстреливалось мирное население, сжигались населенные пункты, угонялся скот, вывозилось продовольствие и другое имущество в Германию.
"Каратели были беспощадны к детям, женщинам и старикам, оставляя после себя выжженную землю. Так, в ходе раскопок на территории Луги и Ломоносовского района Ленинградской области были обнаружены скелетированные останки 138 человек, среди которых есть дети", - говорится в сообщении.
Кроме того, советские граждане принудительно вывозились в концлагеря. Также следователями доподлинно установлены зверства нацистов при отступлении с ленинградского фронта. Они массово расстреливали жителей деревень на пути следования.