https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/takie-obstoyatelstva-vyshinskiy-o-zhurnalistike-spetsoperatsii-na-ukraine-i-ob-abkhazii-1041990493.html

Такие обстоятельства: Вышинский о журналистике, спецоперации на Украине и об Абхазии

Такие обстоятельства: Вышинский о журналистике, спецоперации на Украине и об Абхазии

О секретах профессии, а также как разобраться в информации и распознать фейки, как оставаться журналисту на своих убеждениях, несмотря на давление, и об... 10.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-10T10:15+0300

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Такие обстоятельства: Вышинский о журналистике, спецоперации на Украине, и об Абхазии Такие обстоятельства: Вышинский о журналистике, спецоперации на Украине, и об Абхазии

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошел мастер-класс известного журналиста Кирилла Вышинского. Семинар посвящался тому, как сделать интересным любой новостной репортаж, состоялся он в рамках SputnikPro - проекта международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, медиаменеджеров.В беседе на радио исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский поделился своими впечатлениями от общения с абхазскими журналистами."Всегда важно не только то, что ты рассказываешь, но и как это воспринимают. Мне понравилось, что студентам и коллегам было любопытно то, о чем я рассказывал, задавали вопросы, был нормальный живой диалог. Любая встреча профессионалов она важна. Мы живем сегодня в информационном мире, когда информация заполняет все вокруг нас, начиная от телевизора, радио, интернета и телефонов", – отметил он.Известный журналист также рассказал, как сегодня разобраться в информации, понять, что правда, а что ложь. Кирилл Вышинский рассказал, как оставаться на своих позициях, при своих убеждениях, когда на журналистов оказывается давление, вспомнил и о своем аресте на Украине."Важно понимать, что есть чувство профессионального уважения. Если ты уже в профессии и соблюдаешь некие правила, работаешь по профессиональным стандартам, то тебе и предъявить что-либо сложно. Вопрос только в твоем характере, в том, насколько ты готов соответствовать своим профессиональным стандартам и выдерживаешь это давление", – сказал Вышинский. Делясь своими впечатления об Абхазии, собеседник радио Sputnik сказал, что республика напоминает Ялту, где провел свое детство."Абхазия во многом напоминает о южном береге Крыма, о Ялте. Тут такая же буйная зелень, пальмы. Чувства потрясающие, очень смешанные и сложные, потому что в Крыму прошло мое детство", – сказал Вышинский.Полную версию беседу слушайте в аудиофайле.

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