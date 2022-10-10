https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/vzryvy-progremeli-v-tsentre-kieva-i-drugikh-gorodakh-ukrainy-1041990588.html

Взрывы прогремели в центре Киева и других городах Украины

Взрывы прогремели в центре Киева и других городах Украины

Украинские СМИ сообщают о новой серии взрывов в Киеве. 10.10.2022, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

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украина

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В центре Киева прогремели взрывы, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МВД Украины Антона Геращенко. Он написал в Twitter, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис Зеленского.В соцсетях публикуют видео взрывов в Киеве. Движение поездов киевского метро остановили, все подземные станции работают как укрытия.Также сообщается о взрывах в Житомирской, Полтавской, Ровенской и Киевской областях, в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, у Кременчуга и Кропивницкого.Как сообщил мэр Харькова, один из ударов пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах пропал свет, отсутствует водоснабжение.После взрывов во Львове остановлена работа ТЭЦ, удары попали по объектам энергетической инфраструктуры.

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