https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/vzryvy-progremeli-v-tsentre-kieva-i-drugikh-gorodakh-ukrainy-1041990588.html
Взрывы прогремели в центре Киева и других городах Украины
Взрывы прогремели в центре Киева и других городах Украины
Украинские СМИ сообщают о новой серии взрывов в Киеве. 10.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-10T10:43+0300
2022-10-10T10:43+0300
2022-10-10T11:18+0300
военная спецоперация рф в донбассе
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0a/1041993484_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5de536983be9bbf062412de5d3586a56.jpg
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В центре Киева прогремели взрывы, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МВД Украины Антона Геращенко. Он написал в Twitter, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис Зеленского.В соцсетях публикуют видео взрывов в Киеве. Движение поездов киевского метро остановили, все подземные станции работают как укрытия.Также сообщается о взрывах в Житомирской, Полтавской, Ровенской и Киевской областях, в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, у Кременчуга и Кропивницкого.Как сообщил мэр Харькова, один из ударов пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах пропал свет, отсутствует водоснабжение.После взрывов во Львове остановлена работа ТЭЦ, удары попали по объектам энергетической инфраструктуры.
киев
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0a/1041993484_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f923fe7470f8ad39ba55b10cd9e3e4ae.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
киев, украина
Взрывы прогремели в центре Киева и других городах Украины
10:43 10.10.2022 (обновлено: 11:18 10.10.2022)
Украинские СМИ сообщают о новой серии взрывов в Киеве.
СУХУМ, 10 окт – Sputnik.
В центре Киева прогремели взрывы, пишет РИА Новости
со ссылкой на главу МВД Украины Антона Геращенко.
Он написал в Twitter, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис Зеленского.
В соцсетях публикуют видео взрывов в Киеве.
Движение поездов киевского метро остановили, все подземные станции работают как укрытия.
Также сообщается о взрывах в Житомирской, Полтавской, Ровенской и Киевской областях, в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, у Кременчуга и Кропивницкого.
Как сообщил мэр Харькова, один из ударов пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах пропал свет, отсутствует водоснабжение.
После взрывов во Львове остановлена работа ТЭЦ, удары попали по объектам энергетической инфраструктуры.