"Женщина-лидер": Абхазия приняла участие в образовательном проекте
© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция участников образовательной программы "Женщина-лидер"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники образовательной программы "Женщина-лидер" Анетта Бганба-Павелкова и Елена Жилинская в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказали об участии в форуме в рамках платформы "Россия – страна возможностей".
Образовательная программы "Женщина-лидер" реализуется мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия страна возможностей".
Бадрак Авидзба, Sputnik
Об участии в форуме
В течение нескольких месяцев участницы программы "Женщина-лидер" разработали 25 социальных проектов. Более 300 часов образовательного контента, 19 стран участниц, 25 команд, 171 участница. Участницы из Абхазии представили три проекта, о реализации которых будет рассказано на Евразийском женском форуме в 2024 году.
Анетта Бганба-Павелкова представляла на образовательном форуме команду "Сила образования".
"Это достаточно интересная площадка, на которой представлены разные направления и возможности для разных категорий людей. Форум направлен на укрепление позиций женщины, которая способна достигать лучшего, работать над собой, у которой есть возможность формировать вокруг себя достаточно устойчивую среду. Это действительно первый международный проект, который объединил большое количество стран, в которых проживают граждане Российской Федерации", – подчеркнула она.
В рамках проекта было 23 обучающие недели в режиме онлайн, завершающий этап проходил уже в офлайн режиме.
"Были великолепные спикеры – профессионалы своего дела, еженедельно мы участвовали в вебинарах, открытых мастер-классах, выполняли определенные задания, то есть очень хорошая стимулирующая среда, которая позволяет женщине-лидеру стать сильнее", – говорит Бганба-Павелкова.
Елена Жилинская на форуме "Женщина-лидер" представляла команду "Созидание", она рассказала, что проект реализуется мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия страна возможностей".
© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция участников образовательной программы "Женщина-лидер"
Пресс-конференция участников образовательной программы "Женщина-лидер"
© Sputnik / Томас Тхайцук
"В мастерской управления "Сенеж" проходило 12 недель обучения, было 12 сессий с кураторами, четыре образовательных онлайн-модуля, более ста часов обучающего контента. У каждой группы был свой куратор, нас изначально разделили на группы, было 25 групп, в каждой из которых по семь человек. Все женщины очень амбициозные, с лидерскими позициями, наклонностями", – отметила участница проекта.
Жилинская сообщила, что на участие в проекте было подано 700 заявок, из них 171 человек прошли отборочный тур.
"Это было 19 стран и 45 российских субъектов. В основном это были женщины, которые прошли программу обучение "Россия – страна возможностей". А также были участницы Евразийского женского форума, их около 40 человек участниц, финалисток и победительниц конкурса "Россия – страна возможностей", и "Лидеры России" было около 60 человек. Остальные – женщины, занимающие руководящие должности и руководители общественных организаций", – рассказала она.
Проекты форума
По итогам обучающего этапа форума "Женщина-лидер" каждая команда выдвинула свой проект, в том числе участницы из Абхазии выдвинули три проекта – Международный центр развития и поддержки волонтеров инклюзии "Содружество равных", Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, и проект "Традиции без границ".
Анетта Бганба-Павелкова рассказала, что на форуме представили очень много социальных проектов.
"Участницы между собой выбирали, какие приоритеты перед нами стоят, основной целью площадки было – консолидация женщин, единая и устойчивая платформа для их развития и, конечно же, общие интересы, вне зависимости к каким странам мы относимся, у нас есть общая проблематика, например, наш проект – Международный центр развития и поддержки волонтеров инклюзии "Содружество равных", – сказала Бганба-Павелкова.
Проект предлагает активное решение социальных задач, например, решение вопросов лиц с ограниченными возможностями здоровья, начиная от диагностических параметров до включения людей в активную жизнь общества.
"В рамках обучающих программ у нас были великолепные примеры активного социального предпринимательства в России, которые показывают, что люди с нарушением зрения могут быть очень устойчивы, материально обеспечены", – подчеркнула она.
Елена Жилинская, представлявшая в форуме проект по поддержке проживающих за рубежом соотечественников отметила, что за пределами России проживает около 30 миллионов россиян.
"Мы решили предложить государству один из способов взаимодействия – это площадка, которая в режиме реального времени соотечественники не только озвучат свои проблемы, но и получат решение. Мы приглашаем на эту площадку профильных экспертов из государственных органов, где озвучиваются те проблемы, с которыми сталкиваются", – подчеркнула Жилинская.
Третья участница проекта "Женщина-лидер" Асида Тарба была в составе команды "Дуайен" и представляла проект "Традиции без границ". Проект был направлен на важность сохранение традиций для того, чтобы они были устойчивы в современном мире.