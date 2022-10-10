https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/zhenschina-lider-abkhaziya-prinyala-uchastie-v-obrazovatelnom-proekte-1041996769.html

"Женщина-лидер": Абхазия приняла участие в образовательном проекте

"Женщина-лидер": Абхазия приняла участие в образовательном проекте

Участники образовательной программы "Женщина-лидер" Анетта Бганба-Павелкова и Елена Жилинская в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказали об участии в форуме в... 10.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-10T15:25+0300

2022-10-10T15:25+0300

2022-10-10T15:25+0300

пресс-центр

общество

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0a/1041998375_0:40:3073:1768_1920x0_80_0_0_10434798be1892d93a4469fb30b69c03.jpg

Образовательная программы "Женщина-лидер" реализуется мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия страна возможностей".Бадрак Авидзба, SputnikОб участии в форумеВ течение нескольких месяцев участницы программы "Женщина-лидер" разработали 25 социальных проектов. Более 300 часов образовательного контента, 19 стран участниц, 25 команд, 171 участница. Участницы из Абхазии представили три проекта, о реализации которых будет рассказано на Евразийском женском форуме в 2024 году.Анетта Бганба-Павелкова представляла на образовательном форуме команду "Сила образования".В рамках проекта было 23 обучающие недели в режиме онлайн, завершающий этап проходил уже в офлайн режиме."Были великолепные спикеры – профессионалы своего дела, еженедельно мы участвовали в вебинарах, открытых мастер-классах, выполняли определенные задания, то есть очень хорошая стимулирующая среда, которая позволяет женщине-лидеру стать сильнее", – говорит Бганба-Павелкова.Елена Жилинская на форуме "Женщина-лидер" представляла команду "Созидание", она рассказала, что проект реализуется мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия страна возможностей"."В мастерской управления "Сенеж" проходило 12 недель обучения, было 12 сессий с кураторами, четыре образовательных онлайн-модуля, более ста часов обучающего контента. У каждой группы был свой куратор, нас изначально разделили на группы, было 25 групп, в каждой из которых по семь человек. Все женщины очень амбициозные, с лидерскими позициями, наклонностями", – отметила участница проекта.Жилинская сообщила, что на участие в проекте было подано 700 заявок, из них 171 человек прошли отборочный тур."Это было 19 стран и 45 российских субъектов. В основном это были женщины, которые прошли программу обучение "Россия – страна возможностей". А также были участницы Евразийского женского форума, их около 40 человек участниц, финалисток и победительниц конкурса "Россия – страна возможностей", и "Лидеры России" было около 60 человек. Остальные – женщины, занимающие руководящие должности и руководители общественных организаций", – рассказала она.Проекты форумаПо итогам обучающего этапа форума "Женщина-лидер" каждая команда выдвинула свой проект, в том числе участницы из Абхазии выдвинули три проекта – Международный центр развития и поддержки волонтеров инклюзии "Содружество равных", Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, и проект "Традиции без границ".Анетта Бганба-Павелкова рассказала, что на форуме представили очень много социальных проектов. "Участницы между собой выбирали, какие приоритеты перед нами стоят, основной целью площадки было – консолидация женщин, единая и устойчивая платформа для их развития и, конечно же, общие интересы, вне зависимости к каким странам мы относимся, у нас есть общая проблематика, например, наш проект – Международный центр развития и поддержки волонтеров инклюзии "Содружество равных", – сказала Бганба-Павелкова.Проект предлагает активное решение социальных задач, например, решение вопросов лиц с ограниченными возможностями здоровья, начиная от диагностических параметров до включения людей в активную жизнь общества.Елена Жилинская, представлявшая в форуме проект по поддержке проживающих за рубежом соотечественников отметила, что за пределами России проживает около 30 миллионов россиян."Мы решили предложить государству один из способов взаимодействия – это площадка, которая в режиме реального времени соотечественники не только озвучат свои проблемы, но и получат решение. Мы приглашаем на эту площадку профильных экспертов из государственных органов, где озвучиваются те проблемы, с которыми сталкиваются", – подчеркнула Жилинская.Третья участница проекта "Женщина-лидер" Асида Тарба была в составе команды "Дуайен" и представляла проект "Традиции без границ". Проект был направлен на важность сохранение традиций для того, чтобы они были устойчивы в современном мире.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

общество, абхазия