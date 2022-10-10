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Жителей Галского района предупредили о подъеме уровня воды в реке Ингур
Жителей Галского района предупредили о подъеме уровня воды в реке Ингур
Из-за сильных ливней уровень воды в Ингуре значительно поднялся. 10.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-10T18:55+0300
2022-10-10T18:55+0300
2022-10-10T18:55+0300
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СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Подъем воды в реке Ингур может привести к стихийным бедствиям, сообщает администрация Галского района. Жителей района предупредили об опасности находиться рядом с рекой и ее притоками. В администрации призвали граждан не проводить сельскохозяйственные работы и выпас скота, пока уровень воды в реке не снизится. Информация о подтоплениях приходит из Ткуарчалского, Очамчырского и Галского районов.В МЧС республики сообщают, что ливневые дожди подтопили несколько участков республиканской трассы в Очамчырском районе.
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мчс абхазии, ливень, дождь
мчс абхазии, ливень, дождь
Жителей Галского района предупредили о подъеме уровня воды в реке Ингур
Из-за сильных ливней уровень воды в Ингуре значительно поднялся.
СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Подъем воды в реке Ингур может привести к стихийным бедствиям, сообщает администрация Галского района.
Жителей района предупредили об опасности находиться рядом с рекой и ее притоками.
Подъем воды в реке может привести к обвалам и оползням, что создает опасность для жизни и здоровья людей.
В администрации призвали граждан не проводить сельскохозяйственные работы и выпас скота, пока уровень воды в реке не снизится.
Информация о подтоплениях приходит из Ткуарчалского, Очамчырского и Галского районов.
В МЧС республики сообщают, что ливневые дожди подтопили несколько участков республиканской трассы в Очамчырском районе.