https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/zhiteley-galskogo-rayona-predupredili-o-podeme-urovnya-vody-v-reke-ingur-1042002317.html

Жителей Галского района предупредили о подъеме уровня воды в реке Ингур

Жителей Галского района предупредили о подъеме уровня воды в реке Ингур

Из-за сильных ливней уровень воды в Ингуре значительно поднялся. 10.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Подъем воды в реке Ингур может привести к стихийным бедствиям, сообщает администрация Галского района. Жителей района предупредили об опасности находиться рядом с рекой и ее притоками. В администрации призвали граждан не проводить сельскохозяйственные работы и выпас скота, пока уровень воды в реке не снизится. Информация о подтоплениях приходит из Ткуарчалского, Очамчырского и Галского районов.В МЧС республики сообщают, что ливневые дожди подтопили несколько участков республиканской трассы в Очамчырском районе.

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