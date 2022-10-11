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Бжания поздравил Вооруженные силы Абхазии с 30-летием создания
Бжания поздравил Вооруженные силы Абхазии с 30-летием создания
Председатель Президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 11 октября 1992 года подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. 11.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-11T13:55+0300
2022-10-11T13:55+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил военнослужащих с 30-летием создания Вооруженных сил республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он напомнил, что ВС Абхазии формировали в самое тяжелое для страны время - в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Он также отметил, что "нынешнее поколение военнослужащих продолжает славные традиции старшего поколения".Бжания подчеркнул, что государство и впредь будет совершенствовать и укреплять материально-техническую базу ВС Абхазии, учитывая сложность современной геополиитической обстановки.
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аслан бжания, армия, абхазия
аслан бжания, армия, абхазия
Бжания поздравил Вооруженные силы Абхазии с 30-летием создания
13:55 11.10.2022 (обновлено: 14:10 11.10.2022)
Председатель Президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 11 октября 1992 года подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба.
СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил военнослужащих с 30-летием создания Вооруженных сил республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Он напомнил, что ВС Абхазии формировали в самое тяжелое для страны время - в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
"В этот знаменательный для всего народа день особые слова благодарности хотел бы выразить ветеранам Вооруженных Сил за проявленные подвиги и храбрость во имя священной Победы. Вы самоотверженно стояли на страже суверенитета государства и в сложный период после войны", - говорится в поздравлении.
Он также отметил, что "нынешнее поколение военнослужащих продолжает славные традиции старшего поколения".
Бжания подчеркнул, что государство и впредь будет совершенствовать и укреплять материально-техническую базу ВС Абхазии, учитывая сложность современной геополиитической обстановки.