https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/bzhaniya-pozdravil-vooruzhennye-sily-abkhazii-s-30-letiem-sozdaniya-1042011083.html

Бжания поздравил Вооруженные силы Абхазии с 30-летием создания

Бжания поздравил Вооруженные силы Абхазии с 30-летием создания

Председатель Президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 11 октября 1992 года подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T13:55+0300

2022-10-11T13:55+0300

2022-10-11T14:10+0300

в абхазии

аслан бжания

армия

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/18/1041114765_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_9133bb893f24ea73f5ba5f5330e3144f.jpg

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил военнослужащих с 30-летием создания Вооруженных сил республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он напомнил, что ВС Абхазии формировали в самое тяжелое для страны время - в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Он также отметил, что "нынешнее поколение военнослужащих продолжает славные традиции старшего поколения".Бжания подчеркнул, что государство и впредь будет совершенствовать и укреплять материально-техническую базу ВС Абхазии, учитывая сложность современной геополиитической обстановки. ​

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аслан бжания, армия, абхазия