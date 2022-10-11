https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/bzhaniya-provel-soveschanie-v-ochamchyrskom-rayone-po-likvidatsii-posledstviy-stikhii-1042018597.html

Бжания провел совещание в Очамчырском районе по ликвидации последствий стихии

Бжания провел совещание в Очамчырском районе по ликвидации последствий стихии

Во вторник, 11 сентября, президент Абхазии Аслан Бжания посетил села Очамчырского района, которые пострадали от стихии. 11.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

очамчырский район

стихии

абхазия

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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в администрации Очамчырского района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Глава района Беслан Бигвава сообщил, что создана комиссия по ликвидации последствий стихии. Он подчеркнул, что работа в селах Тоумыш и Кутол завершена - там были разрушены три моста.Президент поручил главам сельских администраций определить ущерб, нанесенный каждой семье. Он подчеркнул, что государство окажет всем поддержку, но для этого потребуется определенное время. Он также отметил, что будут проводиться работы по очистке русел, чтобы "бедствия в будущем не повторились". В прошлом году, по словам главы государства, стихия нанесла ущерб на сумму 300 млн руб, часть уже выплачена."Часть мы уже выплатили, какая-то часть осталась, в этом отношении работа ведется. Сейчас мы тоже обязательно поможем всем. Но нужны средства. И мы будем их изыскивать", - подчеркнул Глава государства.

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