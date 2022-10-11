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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/chislo-pogibshikh-pri-vzryve-na-krymskom-mostu-vyroslo-do-chetyrekh-1042016711.html
Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех
Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех
На Крымском мосту рано утром в субботу, 8 октября, произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного... 11.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-11T19:01+0300
2022-10-11T19:01+0300
военная спецоперация рф в донбассе
крымский мост
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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Число погибших при террористическом акте на Крымском мосту увеличилось до четырех человек, среди них судья из Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым стоят украинские спецслужбы, "сомнений нет". По его словам, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
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крымский мост, россия, украина
крымский мост, россия, украина

Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

19:01 11.10.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - Sputnik Абхазия, 1920, 11.10.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
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На Крымском мосту рано утром в субботу, 8 октября, произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.
СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Число погибших при террористическом акте на Крымском мосту увеличилось до четырех человек, среди них судья из Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, всего погибших четверо, в том числе московский судья", - сказал собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым стоят украинские спецслужбы, "сомнений нет". По его словам, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
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