https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/chislo-pogibshikh-pri-vzryve-na-krymskom-mostu-vyroslo-do-chetyrekh-1042016711.html

Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

На Крымском мосту рано утром в субботу, 8 октября, произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного... 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T19:01+0300

2022-10-11T19:01+0300

2022-10-11T19:01+0300

военная спецоперация рф в донбассе

крымский мост

россия

украина

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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Число погибших при террористическом акте на Крымском мосту увеличилось до четырех человек, среди них судья из Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым стоят украинские спецслужбы, "сомнений нет". По его словам, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".

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крымский мост, россия, украина