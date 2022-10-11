https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/delo-ob-ubiystve-kemala-ardzinba-peredano-v-verkhovnyy-sud-1042015922.html
Дело об убийстве Кемала Ардзинба передано в Верховный суд
Дело об убийстве Кемала Ардзинба передано в Верховный суд
Кемал Ардзинба был убит 18 мая в Сухуме, после чего в городе объявили план "Перехват". 11.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-11T18:55+0300
2022-10-11T18:55+0300
2022-10-11T18:55+0300
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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Уголовное дело в отношении Батала Пилия, обвиняемого в совершении группой лиц по предварительному сговору убийства Кемала Ардзинба, направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Согласно материалам дела, 18 мая 2021 года Пилия с неустановленным следствием лицом поднялись на девятый этаж дома №6 на улице Имама Шамиля, откуда хорошо просматривается внутренний двор дома №8 на улице Абырба и с лестничной площадки расстреляли Ардзинба, который был во дворе дома.С места происшествия преступники скрылись на автомобиле "Toyota Mark X", которым управлял третий соучастник. Позже эту машину милиция обнаружила горящей в селе Яштуха.Пилия также обвиняется в совершении трех эпизодов незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов и двух эпизодов тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере.
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мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, абхазия
мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, абхазия
Дело об убийстве Кемала Ардзинба передано в Верховный суд
Кемал Ардзинба был убит 18 мая в Сухуме, после чего в городе объявили план "Перехват".
СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Уголовное дело в отношении Батала Пилия, обвиняемого в совершении группой лиц по предварительному сговору убийства Кемала Ардзинба, направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Согласно материалам дела, 18 мая 2021 года Пилия с неустановленным следствием лицом поднялись на девятый этаж дома №6 на улице Имама Шамиля, откуда хорошо просматривается внутренний двор дома №8 на улице Абырба и с лестничной площадки расстреляли Ардзинба, который был во дворе дома.
Ардзинба скончался в тот же день примерно в 18:10 в Республиканской больнице в Сухуме.
С места происшествия преступники скрылись на автомобиле "Toyota Mark X", которым управлял третий соучастник. Позже эту машину милиция обнаружила горящей в селе Яштуха.
Пилия также обвиняется в совершении трех эпизодов незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов и двух эпизодов тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере.