https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/delo-ob-ubiystve-kemala-ardzinba-peredano-v-verkhovnyy-sud-1042015922.html

Дело об убийстве Кемала Ардзинба передано в Верховный суд

Дело об убийстве Кемала Ардзинба передано в Верховный суд

Кемал Ардзинба был убит 18 мая в Сухуме, после чего в городе объявили план "Перехват". 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T18:55+0300

2022-10-11T18:55+0300

2022-10-11T18:55+0300

в абхазии

мвд абхазии

генеральная прокуратура абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/0e/1032217592_2:0:2598:1460_1920x0_80_0_0_79a00c88e61abc40aaf49c8057152d0f.jpg

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Уголовное дело в отношении Батала Пилия, обвиняемого в совершении группой лиц по предварительному сговору убийства Кемала Ардзинба, направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Согласно материалам дела, 18 мая 2021 года Пилия с неустановленным следствием лицом поднялись на девятый этаж дома №6 на улице Имама Шамиля, откуда хорошо просматривается внутренний двор дома №8 на улице Абырба и с лестничной площадки расстреляли Ардзинба, который был во дворе дома.С места происшествия преступники скрылись на автомобиле "Toyota Mark X", которым управлял третий соучастник. Позже эту машину милиция обнаружила горящей в селе Яштуха.Пилия также обвиняется в совершении трех эпизодов незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов и двух эпизодов тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, абхазия