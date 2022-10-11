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https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/energetiki-zamenyat-provoda-na-vl-achguara-1042007825.html
Энергетики заменят провода на ВЛ "Ачгуара"
Энергетики заменят провода на ВЛ "Ачгуара"
Новые провода более современные и облегченные, чтобы не было давления на опору. 11.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-11T11:50+0300
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Бригады абхазских и российских энергетиков ведут работы по замене проводов на воздушной линии "Ачгуара".На участке работают две бригады – бригада "Черноморэнерго" порядка 20 человек и российская подрядная организация в количестве 23 человек.ВЛ посетила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. По ее словам, пропускная способность линии на сегодняшний день составляет около 260 мегаватт, а после замены проводов будет более 300 мегаватт."Если мы восстановим большую часть участка, это позволит нам уйти от ограничений в пиковые нагрузки. То есть если у нас в зимний период веерные отключения были связаны и с ограничением пропускной мощности ВЛ "Ачгуара, в том числе, то один вопрос уже будет снят", – отметила Озган.Она также отметила, что стоит задача провести реконструкцию на подстанциях для увеличения мощности, в первую очередь в Сухуме. В таком случае, по словам Озган, отключения могут быть либо аварийные, либо по экономии электроэнергии.Линия "Ачгуара" была построена в 1956 году.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, очамчырский район
проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, очамчырский район

Энергетики заменят провода на ВЛ "Ачгуара"

11:50 11.10.2022 (обновлено: 12:16 11.10.2022)
© Sputnik / Асмат Цвижба Министр экономики Абхазии Кристина Озган посетила высоковольтную линию "Ачгуара", где ведутся работы по замене проводов.
Министр экономики Абхазии Кристина Озган посетила высоковольтную линию Ачгуара, где ведутся работы по замене проводов. - Sputnik Абхазия, 1920, 11.10.2022
© Sputnik / Асмат Цвижба
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Новые провода более современные и облегченные, чтобы не было давления на опору.
СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Бригады абхазских и российских энергетиков ведут работы по замене проводов на воздушной линии "Ачгуара".
На участке работают две бригады – бригада "Черноморэнерго" порядка 20 человек и российская подрядная организация в количестве 23 человек.
ВЛ посетила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. По ее словам, пропускная способность линии на сегодняшний день составляет около 260 мегаватт, а после замены проводов будет более 300 мегаватт.
"Если мы восстановим большую часть участка, это позволит нам уйти от ограничений в пиковые нагрузки. То есть если у нас в зимний период веерные отключения были связаны и с ограничением пропускной мощности ВЛ "Ачгуара, в том числе, то один вопрос уже будет снят", – отметила Озган.
Она также отметила, что стоит задача провести реконструкцию на подстанциях для увеличения мощности, в первую очередь в Сухуме. В таком случае, по словам Озган, отключения могут быть либо аварийные, либо по экономии электроэнергии.
Линия "Ачгуара" была построена в 1956 году.
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