https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/energetiki-zamenyat-provoda-na-vl-achguara-1042007825.html

Энергетики заменят провода на ВЛ "Ачгуара"

Энергетики заменят провода на ВЛ "Ачгуара"

Новые провода более современные и облегченные, чтобы не было давления на опору. 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T11:50+0300

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Бригады абхазских и российских энергетиков ведут работы по замене проводов на воздушной линии "Ачгуара".На участке работают две бригады – бригада "Черноморэнерго" порядка 20 человек и российская подрядная организация в количестве 23 человек.ВЛ посетила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. По ее словам, пропускная способность линии на сегодняшний день составляет около 260 мегаватт, а после замены проводов будет более 300 мегаватт."Если мы восстановим большую часть участка, это позволит нам уйти от ограничений в пиковые нагрузки. То есть если у нас в зимний период веерные отключения были связаны и с ограничением пропускной мощности ВЛ "Ачгуара, в том числе, то один вопрос уже будет снят", – отметила Озган.Она также отметила, что стоит задача провести реконструкцию на подстанциях для увеличения мощности, в первую очередь в Сухуме. В таком случае, по словам Озган, отключения могут быть либо аварийные, либо по экономии электроэнергии.Линия "Ачгуара" была построена в 1956 году.

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, очамчырский район