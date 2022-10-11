https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/energetiki-zamenyat-provoda-na-vl-achguara-1042007825.html
Энергетики заменят провода на ВЛ "Ачгуара"
Энергетики заменят провода на ВЛ "Ачгуара"
Новые провода более современные и облегченные, чтобы не было давления на опору. 11.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-11T11:50+0300
2022-10-11T11:50+0300
2022-10-11T12:16+0300
в абхазии
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Бригады абхазских и российских энергетиков ведут работы по замене проводов на воздушной линии "Ачгуара".На участке работают две бригады – бригада "Черноморэнерго" порядка 20 человек и российская подрядная организация в количестве 23 человек.ВЛ посетила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. По ее словам, пропускная способность линии на сегодняшний день составляет около 260 мегаватт, а после замены проводов будет более 300 мегаватт."Если мы восстановим большую часть участка, это позволит нам уйти от ограничений в пиковые нагрузки. То есть если у нас в зимний период веерные отключения были связаны и с ограничением пропускной мощности ВЛ "Ачгуара, в том числе, то один вопрос уже будет снят", – отметила Озган.Она также отметила, что стоит задача провести реконструкцию на подстанциях для увеличения мощности, в первую очередь в Сухуме. В таком случае, по словам Озган, отключения могут быть либо аварийные, либо по экономии электроэнергии.Линия "Ачгуара" была построена в 1956 году.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, очамчырский район
проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, очамчырский район
Энергетики заменят провода на ВЛ "Ачгуара"
11:50 11.10.2022 (обновлено: 12:16 11.10.2022)
Новые провода более современные и облегченные, чтобы не было давления на опору.
СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Бригады абхазских и российских энергетиков ведут работы по замене проводов на воздушной линии "Ачгуара".
На участке работают две бригады – бригада "Черноморэнерго" порядка 20 человек и российская подрядная организация в количестве 23 человек.
ВЛ посетила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. По ее словам, пропускная способность линии на сегодняшний день составляет около 260 мегаватт, а после замены проводов будет более 300 мегаватт.
"Если мы восстановим большую часть участка, это позволит нам уйти от ограничений в пиковые нагрузки. То есть если у нас в зимний период веерные отключения были связаны и с ограничением пропускной мощности ВЛ "Ачгуара, в том числе, то один вопрос уже будет снят", – отметила Озган.
Она также отметила, что стоит задача провести реконструкцию на подстанциях для увеличения мощности, в первую очередь в Сухуме. В таком случае, по словам Озган, отключения могут быть либо аварийные, либо по экономии электроэнергии.
Линия "Ачгуара" была построена в 1956 году.