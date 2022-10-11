https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/grazhdanin-i-nachalnik-kvitsiniya-o-letnem-sezone-spasateley-i-pozharnoy-bezopasnosti-1042005880.html
Гражданин и начальник: Квициния о летнем сезоне спасателей и пожарной безопасности
Гражданин и начальник: Квициния о летнем сезоне спасателей и пожарной безопасности
О том, как ведомство работало в летний сезон, какие задачи стоят в настоящее время, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. 11.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-11T12:25+0300
2022-10-11T12:25+0300
2022-10-11T12:27+0300
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Гражданин и начальник: Квициния о летнем сезоне спасателей и пожарной безопасности
Гражданин и начальник: Квициния о летнем сезоне спасателей и пожарной безопасности
Каким выдался летний сезон для сотрудников МЧС, что делается для предотвращения пожаров, часто ли сталкиваются с нарушениями правил противопожарной эксплуатации, о мерах воздействия, достаточно ли оснащено ведомство технически, чтобы осуществлять весь комплекс работ, в эфире радио Sputnik рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.Подробности в аудиофайле выше.
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мчс абхазии, спасатели, лесные пожары, нарушения, пожаротушение, аудио
мчс абхазии, спасатели, лесные пожары, нарушения, пожаротушение, аудио
Гражданин и начальник: Квициния о летнем сезоне спасателей и пожарной безопасности
12:25 11.10.2022 (обновлено: 12:27 11.10.2022)
О том, как ведомство работало в летний сезон, какие задачи стоят в настоящее время, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
Каким выдался летний сезон для сотрудников МЧС, что делается для предотвращения пожаров, часто ли сталкиваются с нарушениями правил противопожарной эксплуатации, о мерах воздействия, достаточно ли оснащено ведомство технически, чтобы осуществлять весь комплекс работ, в эфире радио Sputnik рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
Подробности в аудиофайле выше.