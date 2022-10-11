https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/grazhdanin-i-nachalnik-kvitsiniya-o-letnem-sezone-spasateley-i-pozharnoy-bezopasnosti-1042005880.html

Гражданин и начальник: Квициния о летнем сезоне спасателей и пожарной безопасности

Гражданин и начальник: Квициния о летнем сезоне спасателей и пожарной безопасности

О том, как ведомство работало в летний сезон, какие задачи стоят в настоящее время, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T12:25+0300

2022-10-11T12:25+0300

2022-10-11T12:27+0300

радио

мчс абхазии

спасатели

лесные пожары

нарушения

пожаротушение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0b/1042005972_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_6993709da426a581da6950754bc62726.jpg

Гражданин и начальник: Квициния о летнем сезоне спасателей и пожарной безопасности Гражданин и начальник: Квициния о летнем сезоне спасателей и пожарной безопасности

Каким выдался летний сезон для сотрудников МЧС, что делается для предотвращения пожаров, часто ли сталкиваются с нарушениями правил противопожарной эксплуатации, о мерах воздействия, достаточно ли оснащено ведомство технически, чтобы осуществлять весь комплекс работ, в эфире радио Sputnik рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.Подробности в аудиофайле выше.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мчс абхазии, спасатели, лесные пожары, нарушения, пожаротушение, аудио