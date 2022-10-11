https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/kristina-ozgan-proinspektirovala-raboty-po-zamene-provodov-na-vl-achguara-1042012453.html

Кристина Озган проинспектировала работы по замене проводов на ВЛ "Ачгуара"

Кристина Озган проинспектировала работы по замене проводов на ВЛ "Ачгуара"

Воздушная линия "Ачгуара" была построена в 1964 году, с тех пор проводились лишь частичные ремонтные работы. 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T16:35+0300

2022-10-11T16:35+0300

2022-10-11T16:35+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

ткуарчальский район

абхазия

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган посетила участок ВЛ "Ачгуара" в Ткуарчалском районе, где проводится замена проводов. Озган подчеркнула, что необходимость ремонта обусловлена тем, что пропускная способность воздушной линии низкая. Последние несколько лет, особенно последние два года, при достижении 270 мегаватт приходилось отключать линию.Провод, который подлежит замене, был приобретен в 2021 году. Его срок эксплуатации 30 лет. Общая протяженность участка 31,5 километра. Линии уже заменены на 87 опорах, всего их 103. "Есть участки, где линия проходит по горной местности, здесь предстоят сложные работы, поэтому, чтобы максимально быстро проводить работы, на участках работают две бригады – бригада "Черноморэнерго" и подрядная организация из России. Работаем одновременно, практически весь световой день. Конечно, есть задержки из-за погодных условий, но тем не менее работы продолжаются", – добавила Озган.По словам министра, чтобы была возможность осуществить ремонт "Ачгуары", обеспечена поставка электроэнергии из России, и линия обесточена. Поставка электричества из России происходит на безвозмездной основе. Работы будут проводиться весь октябрь и в начале ноября. Министр напомнила, что в 2021 году в бюджете республики были предусмотрены средства на оплату работ "Черноморэнерго". "Также мы согласуем с российской стороной возможность финансирования, определения источника, чтобы мы могли оплатить весь комплекс работ, в том числе подрядчика с российской стороны. Объем финансирования порядка 50 миллионов рублей", – отметила она. По словам Озган, ремонтные работы были проведены с задержкой из-за изменения плана – под реконструкцию не попадали линии опоры электропередач, а провода, которые предполагались изначально, давали серьезную нагрузку на опоры. Специалисты рекомендовали изготовить более облегченные провода, и на их изготовление ушло дополнительное время, объяснила министр.

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, ткуарчальский район, абхазия