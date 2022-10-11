https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/latipov-rasskazal-o-pravilakh-peresecheniya-abkhazo-gruzinskoy-granitsy-1042006919.html
Латипов рассказал о правилах пересечения абхазо-грузинской границы
Латипов рассказал о правилах пересечения абхазо-грузинской границы
Совместными действиями абхазских и российских погранструктур на госгранице Абхазии и Грузии выявляют попытки, связанные с нарушением перехода границы... 11.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-11T15:56+0300
2022-10-11T15:56+0300
2022-10-11T15:56+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
абхазия
россия
грузия
государственная граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0b/1042006762_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_9c3fa3c8a1052a4a77fe9a3bb874bdfa.jpg
Латипов рассказал о правилах пересечения абхазо-грузинской границы
Латипов рассказал о правилах пересечения абхазо-грузинской границы
По словам Латипова, нарушителями режима перехода госграницы в основном становятся граждане, у которых есть трудности с наличием действительных документов."Есть жители, которые не являются ни гражданами Республики Абхазия, ни гражданами Грузии, имеют документы советского образца, которые уже не имеют никакой силы", – рассказал Латипов.Он призвал жителей приграничного региона, у которых нет документов, но при этом есть необходимость выехать за пределы республики, обращаться в органы власти Абхазии, в местные администрации, Службу государственной безопасности.Начальник погранотряда СГБ также объяснил, что пропуск граждан осуществляется на основании наличия действительных документов – паспорт Абхазии заграничного образца, вид на жительство в Абхазии, международные дипломатические документы, действительные документы граждан иностранных государств – этот порядок определяется визовым режимом въезда в Абхазию."Для несовершеннолетних нужно наличие свидетельства о рождении и предлагающиеся к этим документам для граждан Абхазии – это наличие пропуска, выдаваемого СГБ, а для иностранных граждан, в том числе граждан Грузии, – это наличие визы, выдаваемой консульским отделом МИД Абхазии", – рассказал Латипов.Иностранные граждане не могут попасть в Грузию транзитом через Абхазию, рассказал в интервью радио Sputnik начальник погранотряда СГБ республики Рустам Латипов."Этот вопрос у нас не рассматривается, поскольку мы не пропускаем через наши КПП граждан иностранных государств в плане транзитного пересечения Абхазии", – отметил Латипов.Он пояснил, что из-за действия в Грузии закона о так называемых оккупированных территориях иностранцам грозит уголовное преследование, если они заедут в страну через Абхазию.Обо всем подробнее слушайте в аудиофайле.
абхазия
россия
грузия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0b/1042006762_163:0:1603:1080_1920x0_80_0_0_3cc3a424cfa5036b45cc474c5f27f920.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, грузия, государственная граница, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, грузия, государственная граница, аудио
Латипов рассказал о правилах пересечения абхазо-грузинской границы
Совместными действиями абхазских и российских погранструктур на госгранице Абхазии и Грузии выявляют попытки, связанные с нарушением перехода границы, рассказал в интервью радио Sputnik начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Рустам Латипов.
По словам Латипова, нарушителями режима перехода госграницы в основном становятся граждане, у которых есть трудности с наличием действительных документов.
"Есть жители, которые не являются ни гражданами Республики Абхазия, ни гражданами Грузии, имеют документы советского образца, которые уже не имеют никакой силы", – рассказал Латипов.
Он призвал жителей приграничного региона, у которых нет документов, но при этом есть необходимость выехать за пределы республики, обращаться в органы власти Абхазии, в местные администрации, Службу государственной безопасности.
Начальник погранотряда СГБ также объяснил, что пропуск граждан осуществляется на основании наличия действительных документов – паспорт Абхазии заграничного образца, вид на жительство в Абхазии, международные дипломатические документы, действительные документы граждан иностранных государств – этот порядок определяется визовым режимом въезда в Абхазию.
"Для несовершеннолетних нужно наличие свидетельства о рождении и предлагающиеся к этим документам для граждан Абхазии – это наличие пропуска, выдаваемого СГБ, а для иностранных граждан, в том числе граждан Грузии, – это наличие визы, выдаваемой консульским отделом МИД Абхазии", – рассказал Латипов.
Иностранные граждане не могут попасть в Грузию транзитом через Абхазию, рассказал в интервью радио Sputnik
начальник погранотряда СГБ республики Рустам Латипов.
"Этот вопрос у нас не рассматривается, поскольку мы не пропускаем через наши КПП граждан иностранных государств в плане транзитного пересечения Абхазии", – отметил Латипов.
Он пояснил, что из-за действия в Грузии закона о так называемых оккупированных территориях иностранцам грозит уголовное преследование, если они заедут в страну через Абхазию.
Обо всем подробнее слушайте в аудиофайле
.