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Латипов рассказал о правилах пересечения абхазо-грузинской границы

Латипов рассказал о правилах пересечения абхазо-грузинской границы

Совместными действиями абхазских и российских погранструктур на госгранице Абхазии и Грузии выявляют попытки, связанные с нарушением перехода границы... 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T15:56+0300

2022-10-11T15:56+0300

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Латипов рассказал о правилах пересечения абхазо-грузинской границы Латипов рассказал о правилах пересечения абхазо-грузинской границы

По словам Латипова, нарушителями режима перехода госграницы в основном становятся граждане, у которых есть трудности с наличием действительных документов."Есть жители, которые не являются ни гражданами Республики Абхазия, ни гражданами Грузии, имеют документы советского образца, которые уже не имеют никакой силы", – рассказал Латипов.Он призвал жителей приграничного региона, у которых нет документов, но при этом есть необходимость выехать за пределы республики, обращаться в органы власти Абхазии, в местные администрации, Службу государственной безопасности.Начальник погранотряда СГБ также объяснил, что пропуск граждан осуществляется на основании наличия действительных документов – паспорт Абхазии заграничного образца, вид на жительство в Абхазии, международные дипломатические документы, действительные документы граждан иностранных государств – этот порядок определяется визовым режимом въезда в Абхазию."Для несовершеннолетних нужно наличие свидетельства о рождении и предлагающиеся к этим документам для граждан Абхазии – это наличие пропуска, выдаваемого СГБ, а для иностранных граждан, в том числе граждан Грузии, – это наличие визы, выдаваемой консульским отделом МИД Абхазии", – рассказал Латипов.Иностранные граждане не могут попасть в Грузию транзитом через Абхазию, рассказал в интервью радио Sputnik начальник погранотряда СГБ республики Рустам Латипов."Этот вопрос у нас не рассматривается, поскольку мы не пропускаем через наши КПП граждан иностранных государств в плане транзитного пересечения Абхазии", – отметил Латипов.Он пояснил, что из-за действия в Грузии закона о так называемых оккупированных территориях иностранцам грозит уголовное преследование, если они заедут в страну через Абхазию.Обо всем подробнее слушайте в аудиофайле.

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