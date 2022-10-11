https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/minoborony-vs-rossii-prodolzhili-nanesenie-massirovannykh-udarov-po-obektam-na-ukraine-1042012046.html

Минобороны: ВС России продолжили нанесение массированных ударов по объектам на Украине

Минобороны: ВС России продолжили нанесение массированных ударов по объектам на Украине

Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская... 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T14:55+0300

2022-10-11T14:55+0300

2022-10-11T14:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Вооруженные силы России продолжили 11 октября нанесение высокоточных массированных ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины, цели поражены, сообщили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники.

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