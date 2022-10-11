https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/minoborony-vs-rossii-prodolzhili-nanesenie-massirovannykh-udarov-po-obektam-na-ukraine-1042012046.html
Минобороны: ВС России продолжили нанесение массированных ударов по объектам на Украине
Минобороны: ВС России продолжили нанесение массированных ударов по объектам на Украине
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская... 11.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-11T14:55+0300
2022-10-11T14:55+0300
2022-10-11T14:55+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1a/1038818524_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_7e2c0af406063f3043cc68280076334c.jpg
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Вооруженные силы России продолжили 11 октября нанесение высокоточных массированных ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины, цели поражены, сообщили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники.
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1a/1038818524_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_fb460109c9d31844423c418dd917ca91.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия
Минобороны: ВС России продолжили нанесение массированных ударов по объектам на Украине
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Вооруженные силы России продолжили 11 октября нанесение высокоточных массированных ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины, цели поражены, сообщили в Минобороны.
"Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – сказали в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники.