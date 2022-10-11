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https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/poryadka-2000-priborov-ucheta-elektrichestva-ustanovili-v-sukhume-v-2022-godu-1042006399.html
Порядка 2000 приборов учета электричества установили в Сухуме в 2022 году
Порядка 2000 приборов учета электричества установили в Сухуме в 2022 году
В 2022 году на приобретение приборов учета потребляемой электроэнергии было выделено 100 миллионов рублей из республиканского бюджета. 11.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Порядка двух тысяч приборов учета электроэнергии было установлено в Сухуме в 2022 году, рассказал в интервью радио Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия.По его словам, приборы были установлены в "наиболее энергоемких участках" столицы. Таким образом, примерно у десяти процентов потребителей Сухума установлены счетчики.Джинджолия отметил, что в местах установки приборов электроучета до 30 процентов сократилось потребление электричества, что "существенно улучшит качество бесперебойной подачи электроэнергии".По словам главы СУЭС, объемы потребления в Сухуме на сегодняшний день остаются в пределах нормы.Приборы учета потребляемой электроэнергии закупаются "Черноморэнерго" за счет государства. Установка аппаратов происходит за счет средств "Черноморэнерго" и СУЭС.
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суэс, сухум, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, черноморэнерго
суэс, сухум, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, черноморэнерго

Порядка 2000 приборов учета электричества установили в Сухуме в 2022 году

11:10 11.10.2022
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРосстандарт ввел новые правила проверки счетчиков
Росстандарт ввел новые правила проверки счетчиков - Sputnik Абхазия, 1920, 11.10.2022
© Sputnik / Владимир Песня
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В 2022 году на приобретение приборов учета потребляемой электроэнергии было выделено 100 миллионов рублей из республиканского бюджета.
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Порядка двух тысяч приборов учета электроэнергии было установлено в Сухуме в 2022 году, рассказал в интервью радио Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия.
По его словам, приборы были установлены в "наиболее энергоемких участках" столицы. Таким образом, примерно у десяти процентов потребителей Сухума установлены счетчики.
Джинджолия отметил, что в местах установки приборов электроучета до 30 процентов сократилось потребление электричества, что "существенно улучшит качество бесперебойной подачи электроэнергии".

"На тех участках, где они сегодня стоят, существенно снизилась нагрузка. Люди начали экономить. Мы предполагаем, что зимой экономия будет сохраняться", – сказал он.

По словам главы СУЭС, объемы потребления в Сухуме на сегодняшний день остаются в пределах нормы.
Приборы учета потребляемой электроэнергии закупаются "Черноморэнерго" за счет государства. Установка аппаратов происходит за счет средств "Черноморэнерго" и СУЭС.
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