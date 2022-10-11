https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/poryadka-2000-priborov-ucheta-elektrichestva-ustanovili-v-sukhume-v-2022-godu-1042006399.html

Порядка 2000 приборов учета электричества установили в Сухуме в 2022 году

Порядка 2000 приборов учета электричества установили в Сухуме в 2022 году

В 2022 году на приобретение приборов учета потребляемой электроэнергии было выделено 100 миллионов рублей из республиканского бюджета. 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T11:10+0300

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Порядка двух тысяч приборов учета электроэнергии было установлено в Сухуме в 2022 году, рассказал в интервью радио Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия.По его словам, приборы были установлены в "наиболее энергоемких участках" столицы. Таким образом, примерно у десяти процентов потребителей Сухума установлены счетчики.Джинджолия отметил, что в местах установки приборов электроучета до 30 процентов сократилось потребление электричества, что "существенно улучшит качество бесперебойной подачи электроэнергии".По словам главы СУЭС, объемы потребления в Сухуме на сегодняшний день остаются в пределах нормы.Приборы учета потребляемой электроэнергии закупаются "Черноморэнерго" за счет государства. Установка аппаратов происходит за счет средств "Черноморэнерго" и СУЭС.

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суэс, сухум, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, черноморэнерго