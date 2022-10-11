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Профессия – спасать: Лев Квициния рассказал о работе МЧС

Профессия – спасать: Лев Квициния рассказал о работе МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния в интервью радио Sputnik рассказал о работе спасательного ведомства республики. 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T18:25+0300

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Глава МЧС Абхазии Лев Квициния рассказал, что за летний период было меньше несчастных случаев, чем в прошлом году, несмотря на то, что в курортный сезон 2021 года туристов в стране было больше.Также он рассказал о проблеме лесных пожаров в республике, отметив, что за последние два года их количество значительно сократилось. Это связано и с благоприятными погодными условиями, подчеркнул глава спасательного ведомства."В последние два года проблем с лесными пожарами стало гораздо меньше. На это повлияла и погода", – отметил министр.Кроме того, Квициния ответил на вопросы, связанные с материально-техническим оснащением спасателей, о соблюдении правил пожарной безопасности в Абхазии и на другие актуальные вопросы.

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