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Профессия – спасать: Лев Квициния рассказал о работе МЧС
Профессия – спасать: Лев Квициния рассказал о работе МЧС
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния в интервью радио Sputnik рассказал о работе спасательного ведомства республики. 11.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-11T18:25+0300
2022-10-11T18:25+0300
2022-10-11T18:25+0300
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Глава МЧС Абхазии Лев Квициния рассказал, что за летний период было меньше несчастных случаев, чем в прошлом году, несмотря на то, что в курортный сезон 2021 года туристов в стране было больше.Также он рассказал о проблеме лесных пожаров в республике, отметив, что за последние два года их количество значительно сократилось. Это связано и с благоприятными погодными условиями, подчеркнул глава спасательного ведомства."В последние два года проблем с лесными пожарами стало гораздо меньше. На это повлияла и погода", – отметил министр.Кроме того, Квициния ответил на вопросы, связанные с материально-техническим оснащением спасателей, о соблюдении правил пожарной безопасности в Абхазии и на другие актуальные вопросы.
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мчс абхазии, лев квициния, абхазия, видео, мультимедиа, видео
мчс абхазии, лев квициния, абхазия, видео, мультимедиа, видео
Профессия – спасать: Лев Квициния рассказал о работе МЧС
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния в интервью радио Sputnik рассказал о работе спасательного ведомства республики.
Глава МЧС Абхазии Лев Квициния рассказал, что за летний период было меньше несчастных случаев, чем в прошлом году, несмотря на то, что в курортный сезон 2021 года туристов в стране было больше.
Также он рассказал о проблеме лесных пожаров в республике, отметив, что за последние два года их количество значительно сократилось. Это связано и с благоприятными погодными условиями, подчеркнул глава спасательного ведомства.
"В последние два года проблем с лесными пожарами стало гораздо меньше. На это повлияла и погода", – отметил министр.
Кроме того, Квициния ответил на вопросы, связанные с материально-техническим оснащением спасателей, о соблюдении правил пожарной безопасности в Абхазии и на другие актуальные вопросы.