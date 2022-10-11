https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/rossiyskie-oftalmologi-proverili-zrenie-u-888-chelovek-v-abkhazii-1042012276.html

Российские офтальмологи проверили зрение у 888 человек в Абхазии

Российские офтальмологи проверили зрение у 888 человек в Абхазии

Передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова начал работать в Абхазии 27 сентября по инициативе президента Аслана Бжания... 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T17:45+0300

2022-10-11T17:45+0300

2022-10-11T17:45+0300

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Российские офтальмологи проверили зрение у 888 человек за время работы в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.Отмечается, что в основном у жителей республики были диагностированы катаракта, в меньшей степени гиперметропия и глаукома.В других районах республики прием пациентов возобновится с 17 октября.

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