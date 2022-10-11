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Российские офтальмологи проверили зрение у 888 человек в Абхазии
Российские офтальмологи проверили зрение у 888 человек в Абхазии
Передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова начал работать в Абхазии 27 сентября по инициативе президента Аслана Бжания... 11.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-11T17:45+0300
2022-10-11T17:45+0300
2022-10-11T17:45+0300
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Российские офтальмологи проверили зрение у 888 человек за время работы в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.Отмечается, что в основном у жителей республики были диагностированы катаракта, в меньшей степени гиперметропия и глаукома.В других районах республики прием пациентов возобновится с 17 октября.
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медицина, абхазия, россия
медицина, абхазия, россия
Российские офтальмологи проверили зрение у 888 человек в Абхазии
Передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова начал работать в Абхазии 27 сентября по инициативе президента Аслана Бжания при содействии Минздрава.
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Российские офтальмологи проверили зрение у 888 человек за время работы в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Врачи передвижного комплекса по диагностике зрения Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова с 27 сентября работали в Галском, Ткуарчалском и Очамчырском районах.
Отмечается, что в основном у жителей республики были диагностированы катаракта, в меньшей степени гиперметропия и глаукома.
В других районах республики прием пациентов возобновится с 17 октября.