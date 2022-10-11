https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/starikov-deystvie-kievskoy-vlasti-podtalkivaet-voronku-konflikta-k-rasshireniyu-1042008674.html

Стариков: действие киевской власти подталкивает воронку конфликта к расширению

Стариков: действие киевской власти подталкивает воронку конфликта к расширению

Россия нанесла удары по инфраструктуре Украины после целой серии терактов, напрямую связанных с киевским режимом, кроме того, каждое действие киевских властей... 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T13:20+0300

2022-10-11T13:20+0300

2022-10-11T13:29+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

спецоперация

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0b/1042008521_46:0:1200:649_1920x0_80_0_0_28ca71ff3982a02df8bc40b20da1f172.jpg

Стариков: все разрушения на Украине никто кроме РФ восстанавливать не будет Стариков: все разрушения на Украине никто кроме РФ восстанавливать не будет

Россия нанесла удар по украинской инфраструктуре, хотя долго не хотела этого делать, и только после целого ряда террористических актов, однозначно связанных с киевским режимом, этот удар был нанесен, напомнил собеседник радио Sputnik.Эксперт перечислил целый ряд недавних терактов, за которым стоят украинские спецслужбы. Во-первых, это убийство Дарьи Дугиной, "о том, что с этим связан киевский режим, написали даже американцы, которые с себя пытаются снять ответственность, как будто они не курируют спецслужбы Украины", отметил Стариков.Кроме того, продолжаются обстрелы Курской АЭС, гибель людей, теперь же совершена атака на Крымский мост, сказал эксперт.Что касается теракта на Крымском мосту, это скорее атака политическая и психологическая, нежели попытка разрушить военную логистику. Однако теракт на Крымском мосту не дал тех результатов, которые хотели видеть его организаторы, но достаточно мощный удар по спокойствию людей он нанес, убежден эксперт.Власти в Киеве все время хотят расширить зону конфликта, втянуть туда другие страны, об этом активно говорит и президент Беларуси Александр Лукашенко – о том, что готовится удар с территории Украины по территории Беларуси, напоминает публицист.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты спецоперация россии в донбассе, спецоперация, россия, украина, аудио