https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/starikov-deystvie-kievskoy-vlasti-podtalkivaet-voronku-konflikta-k-rasshireniyu-1042008674.html
Стариков: действие киевской власти подталкивает воронку конфликта к расширению
Стариков: действие киевской власти подталкивает воронку конфликта к расширению
Россия нанесла удары по инфраструктуре Украины после целой серии терактов, напрямую связанных с киевским режимом, кроме того, каждое действие киевских властей... 11.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-11T13:20+0300
2022-10-11T13:20+0300
2022-10-11T13:29+0300
радио
подкасты спецоперация россии в донбассе
спецоперация
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0b/1042008521_46:0:1200:649_1920x0_80_0_0_28ca71ff3982a02df8bc40b20da1f172.jpg
Стариков: все разрушения на Украине никто кроме РФ восстанавливать не будет
Стариков: все разрушения на Украине никто кроме РФ восстанавливать не будет
Россия нанесла удар по украинской инфраструктуре, хотя долго не хотела этого делать, и только после целого ряда террористических актов, однозначно связанных с киевским режимом, этот удар был нанесен, напомнил собеседник радио Sputnik.Эксперт перечислил целый ряд недавних терактов, за которым стоят украинские спецслужбы. Во-первых, это убийство Дарьи Дугиной, "о том, что с этим связан киевский режим, написали даже американцы, которые с себя пытаются снять ответственность, как будто они не курируют спецслужбы Украины", отметил Стариков.Кроме того, продолжаются обстрелы Курской АЭС, гибель людей, теперь же совершена атака на Крымский мост, сказал эксперт.Что касается теракта на Крымском мосту, это скорее атака политическая и психологическая, нежели попытка разрушить военную логистику. Однако теракт на Крымском мосту не дал тех результатов, которые хотели видеть его организаторы, но достаточно мощный удар по спокойствию людей он нанес, убежден эксперт.Власти в Киеве все время хотят расширить зону конфликта, втянуть туда другие страны, об этом активно говорит и президент Беларуси Александр Лукашенко – о том, что готовится удар с территории Украины по территории Беларуси, напоминает публицист.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0b/1042008521_297:0:1162:649_1920x0_80_0_0_034f263fd84cc86638cfb6e5d8dc8686.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты спецоперация россии в донбассе, спецоперация, россия, украина, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, спецоперация, россия, украина, аудио
Стариков: действие киевской власти подталкивает воронку конфликта к расширению
13:20 11.10.2022 (обновлено: 13:29 11.10.2022)
Россия нанесла удары по инфраструктуре Украины после целой серии терактов, напрямую связанных с киевским режимом, кроме того, каждое действие киевских властей подталкивает воронку конфликта к расширению, отмечает российский политический эксперт Николай Стариков.
Россия нанесла удар по украинской инфраструктуре, хотя долго не хотела этого делать, и только после целого ряда террористических актов, однозначно связанных с киевским режимом, этот удар был нанесен, напомнил собеседник радио Sputnik
.
Эксперт перечислил целый ряд недавних терактов, за которым стоят украинские спецслужбы. Во-первых, это убийство Дарьи Дугиной, "о том, что с этим связан киевский режим, написали даже американцы, которые с себя пытаются снять ответственность, как будто они не курируют спецслужбы Украины", отметил Стариков.
"Украинский режим постоянно обстреливал и продолжает обстреливать Запорожскую АЭС, МАГАТЭ не может разобраться, кто это делает, если российские военные находятся на территории станции. А теперь даже есть указ президента России о переводе ЗАЭС под российскую юрисдикцию. Но МАГАТЭ и сейчас не понимает, что вряд ли кто-то будет обстреливать из артиллерийских орудий ту станцию, которая теперь юридически стала его", ― рассуждает Стариков.
Кроме того, продолжаются обстрелы Курской АЭС, гибель людей, теперь же совершена атака на Крымский мост, сказал эксперт.
Что касается теракта на Крымском мосту, это скорее атака политическая и психологическая, нежели попытка разрушить военную логистику. Однако теракт на Крымском мосту не дал тех результатов, которые хотели видеть его организаторы, но достаточно мощный удар по спокойствию людей он нанес, убежден эксперт.
"И только после этого Россия нанесла удар по критической инфраструктуре. Все разрушения на территории Украины, которые в той или иной степени старается увеличить и усилить нынешний киевский режим, никто другой, кроме России, восстанавливать не будет. Мы это тоже прекрасно понимаем. Но с другой стороны, логика ведения боевых действий диктует свое, и Россия хотела бы, чтобы не было разрушений и был минимум жертв, но каждое действие киевской власти подталкивает воронку конфликта к расширению", – говорит Стариков.
Власти в Киеве все время хотят расширить зону конфликта, втянуть туда другие страны, об этом активно говорит и президент Беларуси Александр Лукашенко – о том, что готовится удар с территории Украины по территории Беларуси, напоминает публицист.