https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/vaktsinatsiya-ot-grippa-nachnetsya-v-abkhazii-na-sleduyuschey-nedele-1042009007.html

Вакцинация от гриппа начнется в Абхазии на следующей неделе

Вакцинация от гриппа начнется в Абхазии на следующей неделе

Министерство здравоохранения Абхазии располагает тремя тысячами доз препарата. 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T12:55+0300

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грипп

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абхазия

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Вакцинация от сезонного гриппа в Абхазии начнется на следующей неделе, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. Вакцинация проводится как взрослым, так и детям. Прививку можно сделать в районных больницах и поликлиниках бесплатно.

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