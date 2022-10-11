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Вакцинация от гриппа начнется в Абхазии на следующей неделе
Вакцинация от гриппа начнется в Абхазии на следующей неделе
Министерство здравоохранения Абхазии располагает тремя тысячами доз препарата. 11.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-11T12:55+0300
2022-10-11T12:55+0300
2022-10-11T13:30+0300
в абхазии
вакцинация
грипп
медицина
абхазия
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Вакцинация от сезонного гриппа в Абхазии начнется на следующей неделе, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. Вакцинация проводится как взрослым, так и детям. Прививку можно сделать в районных больницах и поликлиниках бесплатно.
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вакцинация, грипп, медицина, абхазия
вакцинация, грипп, медицина, абхазия
Вакцинация от гриппа начнется в Абхазии на следующей неделе
12:55 11.10.2022 (обновлено: 13:30 11.10.2022)
Министерство здравоохранения Абхазии располагает тремя тысячами доз препарата.
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Вакцинация от сезонного гриппа в Абхазии начнется на следующей неделе, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
Прививку будут делать препаратом "ВаксигрипТетра", в распоряжении ведомства три тысячи доз.
Вакцинация проводится как взрослым, так и детям. Прививку можно сделать в районных больницах и поликлиниках бесплатно.