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Кошкин о политике США по Украине: хотят присвоить лавры "голубя мира"
Кошкин о политике США по Украине: хотят присвоить лавры "голубя мира"
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин прокомментировал призывы США к диалогу по Украине. 12.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-12T15:07+0300
2022-10-12T15:07+0300
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Кошкин о политике США по Украине: хотят присвоить лавры "голубя мира" —
Кошкин о политике США по Украине: хотят присвоить лавры "голубя мира" —
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что выход из конфликта на Украине нужно искать дипломатическим путем.В беседе на радио Sputnik Кошкин отметил, что сегодня в риторике Соединенных Штатов большую роль играет внутренняя политическая повестка.Он считает, что действующий канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли прислушается к мнению экс-канцлера Ангелы Меркель, которая заявила о "невозможности мира в Европе без России". Шольцу надо удержаться в должности, а это возможно только при отсутствии претензий от Вашингтона, подчеркнул Кошкин.
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Кошкин о политике США по Украине: хотят присвоить лавры "голубя мира"
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин прокомментировал призывы США к диалогу по Украине.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что выход из конфликта на Украине нужно искать дипломатическим путем.
В беседе на радио Sputnik
Кошкин отметил, что сегодня в риторике Соединенных Штатов большую роль играет внутренняя политическая повестка.
"В начале ноября должны пройти выборы в Конгресс, и позиции партии демократов зиждились на том, что они разворачивают этот конфликт (на Украине. — Ред.), уничтожают Россию пакетами санкций и изматывают на поле боя, что приводит к обрушению власти внутри страны. У них ничего не получилось, и чтобы более достойно подойти к выборам, они хотят быстро достигнуть какого-то соглашения и присвоить все лавры "голубя мира", — сказал политолог.
Он считает, что действующий канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли прислушается к мнению экс-канцлера Ангелы Меркель, которая заявила о "невозможности мира в Европе без России". Шольцу надо удержаться в должности, а это возможно только при отсутствии претензий от Вашингтона, подчеркнул Кошкин.