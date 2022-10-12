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Кошкин о политике США по Украине: хотят присвоить лавры "голубя мира"

Кошкин о политике США по Украине: хотят присвоить лавры "голубя мира"

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин прокомментировал призывы США к диалогу по Украине. 12.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-12T15:07+0300

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Кошкин о политике США по Украине: хотят присвоить лавры "голубя мира" — Кошкин о политике США по Украине: хотят присвоить лавры "голубя мира" —

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что выход из конфликта на Украине нужно искать дипломатическим путем.В беседе на радио Sputnik Кошкин отметил, что сегодня в риторике Соединенных Штатов большую роль играет внутренняя политическая повестка.Он считает, что действующий канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли прислушается к мнению экс-канцлера Ангелы Меркель, которая заявила о "невозможности мира в Европе без России". Шольцу надо удержаться в должности, а это возможно только при отсутствии претензий от Вашингтона, подчеркнул Кошкин.

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