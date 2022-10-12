https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/kto-gde-kogda-fsb-raskryla-delo-o-terakte-na-krymskom-mostu-1042029027.html

Кто, где, когда: ФСБ раскрыла дело о теракте на Крымском мосту

Кто, где, когда: ФСБ раскрыла дело о теракте на Крымском мосту

Сотрудники ФСБ России выяснили, что за терактом на Крымском мосту стоит украинская военная разведка и лично ее глава Кирилл Буданов. 12.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-12T16:50+0300

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В организации взрыва были задействованы 12 человек, в их числе граждане России, Грузии и Армении. Восемь из подозреваемых уже задержаны. Взрывное устройство было замаскировано под рулоны строительной пленки, оно вышло из порта Одессы в начале августа по контракту между украинским автоперевозчиком ТANS LOGISTIC и морским перевозчиком SIA "BALTEX SA", зарегистрированным в болгарского города Русе.После этого груз по морю направился в Поти, был растаможен в Ереване и попал в Россию через пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе.При этом несколько раз менялись сопроводительные документы, а получателем груза была несуществующая фирма в Крыму, куда, в итоге, и поехал грузовик. Бомба взорвалась на Крымском мосту 8 октября, в 06:07 утра. В результате взрыва погибли четыре человека, автомобильные полосы и железная дорога были повреждены.

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