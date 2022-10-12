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Кто, где, когда: ФСБ раскрыла дело о теракте на Крымском мосту
Кто, где, когда: ФСБ раскрыла дело о теракте на Крымском мосту
Сотрудники ФСБ России выяснили, что за терактом на Крымском мосту стоит украинская военная разведка и лично ее глава Кирилл Буданов. 12.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-12T16:50+0300
2022-10-12T16:50+0300
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В организации взрыва были задействованы 12 человек, в их числе граждане России, Грузии и Армении. Восемь из подозреваемых уже задержаны. Взрывное устройство было замаскировано под рулоны строительной пленки, оно вышло из порта Одессы в начале августа по контракту между украинским автоперевозчиком ТANS LOGISTIC и морским перевозчиком SIA "BALTEX SA", зарегистрированным в болгарского города Русе.После этого груз по морю направился в Поти, был растаможен в Ереване и попал в Россию через пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе.При этом несколько раз менялись сопроводительные документы, а получателем груза была несуществующая фирма в Крыму, куда, в итоге, и поехал грузовик. Бомба взорвалась на Крымском мосту 8 октября, в 06:07 утра. В результате взрыва погибли четыре человека, автомобильные полосы и железная дорога были повреждены.
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мультимедиа, инфографика, россия, крым, инфографика
мультимедиа, инфографика, россия, крым, инфографика
Кто, где, когда: ФСБ раскрыла дело о теракте на Крымском мосту
16:50 12.10.2022 (обновлено: 17:03 12.10.2022)
Сотрудники ФСБ России выяснили, что за терактом на Крымском мосту стоит украинская военная разведка и лично ее глава Кирилл Буданов.
В организации взрыва были задействованы 12 человек, в их числе граждане России, Грузии и Армении. Восемь из подозреваемых уже задержаны.
Взрывное устройство было замаскировано под рулоны строительной пленки, оно вышло из порта Одессы в начале августа по контракту между украинским автоперевозчиком ТANS LOGISTIC и морским перевозчиком SIA "BALTEX SA", зарегистрированным в болгарского города Русе.
После этого груз по морю направился в Поти, был растаможен в Ереване и попал в Россию через пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе.
При этом несколько раз менялись сопроводительные документы, а получателем груза была несуществующая фирма в Крыму, куда, в итоге, и поехал грузовик.
Бомба взорвалась на Крымском мосту 8 октября, в 06:07 утра. В результате взрыва погибли четыре человека, автомобильные полосы и железная дорога были повреждены.