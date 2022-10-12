https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/rossiyskie-voyska-vybili-voyska-protivnika-iz-kislovki-na-ukraine-1042030602.html

Российские войска выбили противника из Кисловки на Украине

Российские войска выбили противника из Кисловки на Украине

За сутки общие потери ВСУ и наемников на Купянском направлении составили более ста бойцов, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера "Кирпи". 12.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-12T17:40+0300

2022-10-12T17:40+0300

2022-10-12T18:04+0300

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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Российские войска выбили украинские подразделения из Кисловки в Харьковской области, атакованной с трех сторон тремя ротными тактическими группами и иностранными наемниками. Об этом сообщает Министерство обороны России.Также три украинские роты предприняли безуспешные попытки наступления в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка в ЛНР.На Краснолиманском направлении пресечены попытки ВСУ форсировать реку Жеребец, уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60-ти украинских военнослужащих.На Запорожском направлении отражена попытка атаки ВСУ, уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль, на Криворожском направлении отражены попытки наступления на населенные пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области, на Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области.Ведомство сообщает, что были также уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий.За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ, , 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах.Минобороны добавляет, что поражены были штаб нацформирования "Правый сектор", узел связи националистического формирования "Азов" и два пункта временной дислокации иностранных наемников. В Николаеве было уничтожено хранилище топлива для украинской техники, в Николаевской области - ЗРК "Бук М-1".Российские истребители сбили в Николаевской области украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8 в Херсонской области. А средства ПВО России за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника, перехватили 12 снарядов РСЗО "HIMARS".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/svo-prodolzhenie-rossiyskogo-vozmezdiya-kievskomu-rezhimu-1042017265.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/nachalas-novaya-stadiya-demontazha-ukrainy-1042005495.html

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