https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/sledkom-rossii-ustanovil-lichnosti-vinovnykh-v-terakte-na-krymskom-mostu-1042031064.html

Следком России установил личности виновных в теракте на Крымском мосту

Следком России установил личности виновных в теракте на Крымском мосту

Подозреваемыми в теракте были 12 человек, в их числе есть граждане России, Армении и Грузии. 12.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-12T18:26+0300

2022-10-12T18:26+0300

2022-10-12T18:26+0300

новости

россия

следственный комитет рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/11/1038695440_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_78e6fb30596debb8779d62f689ecf1f5.jpg

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Следственный комитет России установил личности 12 человек, имеющих непосредственное отношение к совершению теракта на Крымском мосту, сообщает пресс-служба Следственного комитета РоссииВедомство подчеркивает, что террористический акт был организован спецслужбами Украины, подозревается, в том числе, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.Следователи также установили маршрут, по которому передвигался грузовик с взрывчаткой - груз был перенаправлен из Одессы в Болгарию, оттуда морем в Грузию, оттуда в Армению, снова в Грузию и, наконец, в Россию через пункт пропуска "Верхний Ларс".Расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, к нему причастных.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, следственный комитет рф