https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/sledkom-rossii-ustanovil-lichnosti-vinovnykh-v-terakte-na-krymskom-mostu-1042031064.html
Следком России установил личности виновных в теракте на Крымском мосту
Следком России установил личности виновных в теракте на Крымском мосту
Подозреваемыми в теракте были 12 человек, в их числе есть граждане России, Армении и Грузии. 12.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-12T18:26+0300
2022-10-12T18:26+0300
2022-10-12T18:26+0300
новости
россия
следственный комитет рф
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Следственный комитет России установил личности 12 человек, имеющих непосредственное отношение к совершению теракта на Крымском мосту, сообщает пресс-служба Следственного комитета РоссииВедомство подчеркивает, что террористический акт был организован спецслужбами Украины, подозревается, в том числе, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.Следователи также установили маршрут, по которому передвигался грузовик с взрывчаткой - груз был перенаправлен из Одессы в Болгарию, оттуда морем в Грузию, оттуда в Армению, снова в Грузию и, наконец, в Россию через пункт пропуска "Верхний Ларс".Расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, к нему причастных.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, следственный комитет рф
новости, россия, следственный комитет рф
Следком России установил личности виновных в теракте на Крымском мосту
Подозреваемыми в теракте были 12 человек, в их числе есть граждане России, Армении и Грузии.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik.
Следственный комитет России установил личности 12 человек, имеющих непосредственное отношение к совершению теракта на Крымском мосту, сообщает
пресс-служба Следственного комитета России
"По уголовному делу проведено несколько осмотров места происшествия, а также десятки обысков в ряде регионов России. С места происшествия изъяты различные фрагменты, которые анализируются следователями и криминалистами, и по ним назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.
Ведомство подчеркивает, что террористический акт был организован спецслужбами Украины, подозревается, в том числе, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.
Следователи также установили маршрут, по которому передвигался грузовик с взрывчаткой - груз был перенаправлен из Одессы в Болгарию, оттуда морем в Грузию, оттуда в Армению, снова в Грузию и, наконец, в Россию через пункт пропуска "Верхний Ларс".
Расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, к нему причастных.