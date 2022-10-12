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Турбаза: Калягина и Мукба об отдыхе в Абхазии в межсезонье
Турбаза: Калягина и Мукба об отдыхе в Абхазии в межсезонье
Об особенностях отдыха в Абхазии нынешней осенью в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и... 12.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-12T10:00+0300
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Турбаза: Калягина и Мукба об отдыхе в Абхазии в межсезонье
Турбаза: Калягина и Мукба об отдыхе в Абхазии в межсезонье
Как отметила Анна Калягина, Гагра является фаворитом по межсезонью. "Спрос на отели того сегмента, который находится в Гагре, растет. Также был открыт бальнеологический центр в Гагре, который как раз и нацелен на работу в межсезонье. Это санаторно-курортный комплекс. А такие комплексы привлекают людей не в летний сезон, а на круглогодичный отдых, круглогодичное поддержание здоровья. Привлечение туристов на оздоровление – это и есть наша главная задача на сегодня", – отметила Анна Калягина. Подробнее об этом и о том, каков потенциал Абхазии в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг, на что сегодня нужно делать акцент, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых, аудио
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Турбаза: Калягина и Мукба об отдыхе в Абхазии в межсезонье
10:00 12.10.2022 (обновлено: 10:18 12.10.2022)
Об особенностях отдыха в Абхазии нынешней осенью в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и управляющий отелями Адамур Мукба.
Как отметила Анна Калягина, Гагра является фаворитом по межсезонью.
"Спрос на отели того сегмента, который находится в Гагре, растет. Также был открыт бальнеологический центр в Гагре, который как раз и нацелен на работу в межсезонье. Это санаторно-курортный комплекс. А такие комплексы привлекают людей не в летний сезон, а на круглогодичный отдых, круглогодичное поддержание здоровья. Привлечение туристов на оздоровление – это и есть наша главная задача на сегодня", – отметила Анна Калягина.
Подробнее об этом и о том, каков потенциал Абхазии в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг, на что сегодня нужно делать акцент, слушайте в аудиофайле
.