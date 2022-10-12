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Турбаза: Калягина и Мукба об отдыхе в Абхазии в межсезонье

Турбаза: Калягина и Мукба об отдыхе в Абхазии в межсезонье

Об особенностях отдыха в Абхазии нынешней осенью в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и... 12.10.2022, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Калягина и Мукба об отдыхе в Абхазии в межсезонье Турбаза: Калягина и Мукба об отдыхе в Абхазии в межсезонье

Как отметила Анна Калягина, Гагра является фаворитом по межсезонью. "Спрос на отели того сегмента, который находится в Гагре, растет. Также был открыт бальнеологический центр в Гагре, который как раз и нацелен на работу в межсезонье. Это санаторно-курортный комплекс. А такие комплексы привлекают людей не в летний сезон, а на круглогодичный отдых, круглогодичное поддержание здоровья. Привлечение туристов на оздоровление – это и есть наша главная задача на сегодня", – отметила Анна Калягина. Подробнее об этом и о том, каков потенциал Абхазии в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг, на что сегодня нужно делать акцент, слушайте в аудиофайле.

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