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Юрченко о первом сезоне работы Сухумского бассейна: для начала отлично

Юрченко о первом сезоне работы Сухумского бассейна: для начала отлично

Директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, как Сухумский бассейн отработал свой первый летний сезон. 12.10.2022, Sputnik Абхазия

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Юрченко о первом сезоне работы Сухумского бассейна: для начала отлично Юрченко о первом сезоне работы Сухумского бассейна: для начала отлично

Юрченко дал положительную оценку первому сезону работы бассейна. "Денег на водоподготовку зимой должно хватить. Очень положительный итог. Могло быть и хуже, а бассейн отработал отлично. Любой бизнес – это процесс. И для начала отлично. Самый главный итог – бассейн очень понравился сухумчанам, очень понравился детям. А если детям нравится, они придут и в следующем году. Думаю, все будет по нарастающей. Мы понимаем, если будет электричество, люди будут и зимой. А дальше уже вопрос наших совместных действий и с администрацией Сухума, и с нашей командой, чтобы все получилось", – сказал Олег Юрченко. Подробности слушайте в аудиофайле. Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось.Официальное открытие Сухумского бассейна состоялось в столице 5 июля 2022 года.Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина 20 метров, а длина - 50 метров. Он вмещает до 120 человек.В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой".

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