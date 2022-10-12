https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/yurchenko-o-pervom-sezone-raboty-sukhumskogo-basseyna-dlya-nachala-otlichno--1042022802.html
Юрченко о первом сезоне работы Сухумского бассейна: для начала отлично
Юрченко о первом сезоне работы Сухумского бассейна: для начала отлично
Директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, как Сухумский бассейн отработал свой первый летний сезон. 12.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-12T13:33+0300
2022-10-12T13:33+0300
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Юрченко о первом сезоне работы Сухумского бассейна: для начала отлично
Юрченко о первом сезоне работы Сухумского бассейна: для начала отлично
Юрченко дал положительную оценку первому сезону работы бассейна. "Денег на водоподготовку зимой должно хватить. Очень положительный итог. Могло быть и хуже, а бассейн отработал отлично. Любой бизнес – это процесс. И для начала отлично. Самый главный итог – бассейн очень понравился сухумчанам, очень понравился детям. А если детям нравится, они придут и в следующем году. Думаю, все будет по нарастающей. Мы понимаем, если будет электричество, люди будут и зимой. А дальше уже вопрос наших совместных действий и с администрацией Сухума, и с нашей командой, чтобы все получилось", – сказал Олег Юрченко. Подробности слушайте в аудиофайле. Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось.Официальное открытие Сухумского бассейна состоялось в столице 5 июля 2022 года.Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина 20 метров, а длина - 50 метров. Он вмещает до 120 человек.В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой".
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подкасты, абхазия, сухум, аудио
Юрченко о первом сезоне работы Сухумского бассейна: для начала отлично
13:33 12.10.2022 (обновлено: 13:56 12.10.2022)
Директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, как Сухумский бассейн отработал свой первый летний сезон.
Юрченко дал положительную оценку первому сезону работы бассейна.
"Денег на водоподготовку зимой должно хватить. Очень положительный итог. Могло быть и хуже, а бассейн отработал отлично. Любой бизнес – это процесс. И для начала отлично. Самый главный итог – бассейн очень понравился сухумчанам, очень понравился детям. А если детям нравится, они придут и в следующем году. Думаю, все будет по нарастающей. Мы понимаем, если будет электричество, люди будут и зимой. А дальше уже вопрос наших совместных действий и с администрацией Сухума, и с нашей командой, чтобы все получилось", – сказал Олег Юрченко.
Подробности слушайте в аудиофайле
.
Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось.
Официальное открытие Сухумского бассейна состоялось в столице 5 июля 2022 года.
Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина 20 метров, а длина - 50 метров. Он вмещает до 120 человек.
В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой".