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Аракелов: положение русскоговорящих в Абхазии отлично от других республик бывшего СССР
Аракелов: положение русскоговорящих в Абхазии отлично от других республик бывшего СССР
Об итогах Международной этнографической экспедиции "Современный этномир. Горизонты Кавказа. Абхазия", в интервью радио Sputnik рассказал ее участник... 13.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-13T14:11+0300
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Аракелов: положение русскоговорящих в Абхазии отлично от других республик бывшего СССР
Аракелов: положение русскоговорящих в Абхазии отлично от других республик бывшего СССР
Завершилась Международная этнографическая экспедиция "Современный этномир. Горизонты Кавказа. Абхазия". Как отметил Микаэль Аракелов, положение русскоговорящих в Абхазии принципиально отличается от других республик бывшего СССР. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Аракелов: положение русскоговорящих в Абхазии отлично от других республик бывшего СССР
Об итогах Международной этнографической экспедиции "Современный этномир. Горизонты Кавказа. Абхазия", в интервью радио Sputnik рассказал ее участник, представитель краснодарского регионального отделения Русского географического общества Микаэль Аракелов.
Завершилась Международная этнографическая экспедиция "Современный этномир. Горизонты Кавказа. Абхазия".
Как отметил Микаэль Аракелов, положение русскоговорящих в Абхазии принципиально отличается от других республик бывшего СССР.
"В хорошем смысле отличается. Почему? Абхазия и в культурном плане, и в историческом плане, и в социально-экономическом настолько тесно связана с Россией, что это нашло отражение и в предмете исследования - большинство местного населения хорошо владеет русским языком, и в ряде случаев, надо отдать должное, владеет даже лучше, чем некоторые наши представители. Видно, как сохраняются культура, традиции. Все это ярко проявляется в большей степени именно в Абхазии. Здесь чувствуется особая связь двух государств. Здесь единое культурное поле", – сказал Аракелов.
Подробности слушайте в аудиофайле.