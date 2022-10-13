Аракелов: положение русскоговорящих в Абхазии отлично от других республик бывшего СССР

"В хорошем смысле отличается. Почему? Абхазия и в культурном плане, и в историческом плане, и в социально-экономическом настолько тесно связана с Россией, что это нашло отражение и в предмете исследования - большинство местного населения хорошо владеет русским языком, и в ряде случаев, надо отдать должное, владеет даже лучше, чем некоторые наши представители. Видно, как сохраняются культура, традиции. Все это ярко проявляется в большей степени именно в Абхазии. Здесь чувствуется особая связь двух государств. Здесь единое культурное поле", – сказал Аракелов.