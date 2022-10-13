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Бжания принял участие в заседании штаба территориальной обороны
Бжания принял участие в заседании штаба территориальной обороны
В Минобороны зачитали доклады о мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки, материально–техническом обеспечении армии. 13.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-13T14:10+0300
2022-10-13T14:10+0300
2022-10-13T14:10+0300
в абхазии
аслан бжания
министерство обороны абхазии
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в заседании штаба территориальной обороны, сообщает пресс-служба главы государства.Президент приказал ВС поддерживать мобилизационную готовность армии на уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны.
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аслан бжания, министерство обороны абхазии, армия, абхазия
аслан бжания, министерство обороны абхазии, армия, абхазия
Бжания принял участие в заседании штаба территориальной обороны
В Минобороны зачитали доклады о мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки, материально–техническом обеспечении армии.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в заседании штаба территориальной обороны, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент обсудил с силовиками военно-политическую обстановку, были заслушаны доклады о мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки, материально–техническом обеспечении армии.
Президент приказал ВС поддерживать мобилизационную готовность армии на уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны.