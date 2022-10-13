https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/bzhaniya-prinyal-uchastie-v-zasedanii-shtaba-territorialnoy-oborony-1042040836.html

Бжания принял участие в заседании штаба территориальной обороны

Бжания принял участие в заседании штаба территориальной обороны

В Минобороны зачитали доклады о мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки, материально–техническом обеспечении армии. 13.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-13T14:10+0300

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в абхазии

аслан бжания

министерство обороны абхазии

армия

абхазия

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в заседании штаба территориальной обороны, сообщает пресс-служба главы государства.Президент приказал ВС поддерживать мобилизационную готовность армии на уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны.

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аслан бжания, министерство обороны абхазии, армия, абхазия