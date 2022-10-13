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Глава МЧС Абхазии проверил работу подразделения ведомства в Псху

Глава МЧС Абхазии проверил работу подразделения ведомства в Псху

Рабочая поездка министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квициния в высокогорное село Псху Сухумского района состоялось 13 октября. 13.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния проверил работу подразделения ведомства в Псху, сообщает пресс-служба МЧС.Обсуждались вопросы пополнения запаса топлива в канун наступления холодов и выпадения снега.Министр ознакомился с состоянием спецтехники и подготовкой личного состава пожарно-спасательного подразделения. По словам главы ведомства, обеспечение спасателей села Псху всем необходимым – одно из приоритетных направлений в работе министерства.

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