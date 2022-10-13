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Главный четверг: Аршба о последствиях непогоды в Ткуарчале и отстреле собак
Главный четверг: Аршба о последствиях непогоды в Ткуарчале и отстреле собак
О том, как в Ткуарчалском районе ликвидируют последствия стихии и пытаются решить проблему с бродячими собаками, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель... 13.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-13T17:35+0300
2022-10-13T17:35+0300
2022-10-13T17:59+0300
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Главный четверг: Аршба о последствиях непогоды в Ткуарчале и отстреле собак
Главный четверг: Аршба о последствиях непогоды в Ткуарчале и отстреле собак
По словам Аршба, район своими силами не может устранить последствия непогоды, размыты опоры мостов, произошли изменения русла рек, в селе Царча часть жителей оказались отрезаны от внешнего мира, так как автомобильную дорогу смыло. В районной администрации провели совещание с главами сел, они обратятся в правительство для помощи в устранении последствий стихии.Касаясь вопроса отстрела бродячих собак, заместитель главы администрации Ткуарчалского района сказал, что мера была вынужденная. Было много обращений от жителей города, которых беспокоили бездомные животные, в районе нет питомника, куда можно было бы их определить, а денег на стерилизацию в бюджете не предусмотрено.Аршба выразил уверенность, что бороться с проблемой бездомных собак, отстреливая их, в районе больше не будут. По его словам, в администрацию уже обратились зоозащитники и волонтеры, которые предлагают свою помощь. Вместе с ними руководство района планирует выработать новые подходы.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, ткуарчальский район, последствия ливневых дождей в абхазии, главный четверг, подкасты, аудио
абхазия, ткуарчальский район, последствия ливневых дождей в абхазии, главный четверг, подкасты, аудио
Главный четверг: Аршба о последствиях непогоды в Ткуарчале и отстреле собак
17:35 13.10.2022 (обновлено: 17:59 13.10.2022)
О том, как в Ткуарчалском районе ликвидируют последствия стихии и пытаются решить проблему с бродячими собаками, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы района Владислав Аршба.
По словам Аршба, район своими силами не может устранить последствия непогоды, размыты опоры мостов, произошли изменения русла рек, в селе Царча часть жителей оказались отрезаны от внешнего мира, так как автомобильную дорогу смыло. В районной администрации провели совещание с главами сел, они обратятся в правительство для помощи в устранении последствий стихии.
Касаясь вопроса отстрела бродячих собак, заместитель главы администрации Ткуарчалского района сказал, что мера была вынужденная. Было много обращений от жителей города, которых беспокоили бездомные животные, в районе нет питомника, куда можно было бы их определить, а денег на стерилизацию в бюджете не предусмотрено.
Аршба выразил уверенность, что бороться с проблемой бездомных собак, отстреливая их, в районе больше не будут. По его словам, в администрацию уже обратились зоозащитники и волонтеры, которые предлагают свою помощь. Вместе с ними руководство района планирует выработать новые подходы.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.