https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/posrednik-delba-o-gosfinansirovanii-lecheniya-grazhdan-abkhazii--1042028427.html

Посредник: Делба о госфинансировании лечения граждан Абхазии

Посредник: Делба о госфинансировании лечения граждан Абхазии

О госпрограмме, направленной на лечение граждан Абхазии как на территории страны, так и за ее пределами в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказала... 13.10.2022, Sputnik Абхазия

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Посредник: Делба о госфинансировании лечения граждан Абхазии Посредник: Делба о госфинансировании лечения граждан Абхазии

Правительство увеличило объем финансирования государственной целевой программы "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия". Подробно о том, с чем это связано, достаточно ли заложенных средств для лечения всем, кому это необходимо, слушайте в аудиофайле.

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