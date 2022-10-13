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Посредник: Делба о госфинансировании лечения граждан Абхазии
Посредник: Делба о госфинансировании лечения граждан Абхазии
О госпрограмме, направленной на лечение граждан Абхазии как на территории страны, так и за ее пределами в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказала... 13.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-13T10:28+0300
2022-10-13T10:28+0300
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Посредник: Делба о госфинансировании лечения граждан Абхазии
Посредник: Делба о госфинансировании лечения граждан Абхазии
Правительство увеличило объем финансирования государственной целевой программы "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия". Подробно о том, с чем это связано, достаточно ли заложенных средств для лечения всем, кому это необходимо, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, посредник, медицина, аудио
Посредник: Делба о госфинансировании лечения граждан Абхазии
10:28 13.10.2022 (обновлено: 10:51 13.10.2022)
О госпрограмме, направленной на лечение граждан Абхазии как на территории страны, так и за ее пределами в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказала заместитель министра здравоохранения Саида Делба.
Правительство увеличило объем финансирования государственной целевой программы "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия".
Подробно о том, с чем это связано, достаточно ли заложенных средств для лечения всем, кому это необходимо, слушайте в аудиофайле.