https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/putin-soobschil-erdoganu-ob-idee-sozdaniya-gazovogo-khaba-v-turtsii-1042040180.html
Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции
Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции
Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. 13.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-13T13:35+0300
2022-10-13T13:35+0300
2022-10-13T14:02+0300
владимир путин
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турция
россия
газ
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил своему коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать в Турции газовый хаб, пишет РИА Новости. При этом российский лидер назвал нынешнюю стоимость этого вида топлива заоблачной.Путин отметил, что газовый хаб мог бы быть не только площадкой поставок, но и определения цены. Кроме того, Путин заявил, что работа по строительству АЭС "Аккую" в Турции идет по плану, Москве и Анкаре удастся выполнить договоренности и запустить к юбилею Турции первый энергоблок.В мае следующего года планируется завезти на АЭС ядерное топливо.
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владимир путин, реджеп эрдоган, турция, россия, газ
владимир путин, реджеп эрдоган, турция, россия, газ
Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции
13:35 13.10.2022 (обновлено: 14:02 13.10.2022)
Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik.
Президент России Владимир Путин предложил своему коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать в Турции газовый хаб, пишет РИА Новости.
"Мы могли бы спокойно регулировать (цены — прим.) на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски", — сказал Путин,
При этом российский лидер назвал нынешнюю стоимость этого вида топлива заоблачной.
Путин отметил, что газовый хаб мог бы быть не только площадкой поставок, но и определения цены.
Кроме того, Путин заявил, что работа по строительству АЭС "Аккую" в Турции идет по плану, Москве и Анкаре удастся выполнить договоренности и запустить к юбилею Турции первый энергоблок.
В мае следующего года планируется завезти на АЭС ядерное топливо.