https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/putin-soobschil-erdoganu-ob-idee-sozdaniya-gazovogo-khaba-v-turtsii-1042040180.html

Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции

Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции

Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. 13.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-13T13:35+0300

2022-10-13T13:35+0300

2022-10-13T14:02+0300

владимир путин

реджеп эрдоган

турция

россия

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0d/1042040017_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_8bb44348caa50836358455226b7aea4d.jpg

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил своему коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать в Турции газовый хаб, пишет РИА Новости. При этом российский лидер назвал нынешнюю стоимость этого вида топлива заоблачной.Путин отметил, что газовый хаб мог бы быть не только площадкой поставок, но и определения цены. Кроме того, Путин заявил, что работа по строительству АЭС "Аккую" в Турции идет по плану, Москве и Анкаре удастся выполнить договоренности и запустить к юбилею Турции первый энергоблок.В мае следующего года планируется завезти на АЭС ядерное топливо.

турция

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир путин, реджеп эрдоган, турция, россия, газ