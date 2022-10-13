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Российские эксперты проведут семинар для работников детских садов Абхазии
Российские эксперты проведут семинар для работников детских садов Абхазии
Двухдневный семинар на тему "Внедрение современных образовательных технологий, основанных на лучших мировых и отечественных разработках" пройдет в Сухуме. 13.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-13T11:40+0300
2022-10-13T11:40+0300
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СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Двухдневный семинар для заведующих и воспитателей детских садов в сухумской средней школе №1 проводят эксперты российского Рыбаков Фонда по инициативе Министерства просвещения и языковой политики АбхазииВ рамках программы создается эффективная среда для развития ребенка, компетенции для развития специалистов детских садов, отметил он."Эта программа зарекомендовала себя очень хорошо в России и дала очень хорошие показатели. Мы сегодня очень рады, что у нас есть возможность поделиться своим опытом в Абхазии и вполне возможно, что детские сады Абхазии тоже заинтересуются этим кейсом и будут реализовывать программы у себя", – отметил Вощинин.Он отметил, что из России приехало четыре специалиста, которые будут делиться своим опытом с абхазскими заведующими и воспитателями детских садов в течение двух дней.Рыбаков Фонд – частная филантропическая организация, созданная Екатериной Рыбаковой и Игорем Рыбаковым в 2015 году для развития социально-образовательной среды.
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образование, абхазия
Российские эксперты проведут семинар для работников детских садов Абхазии
11:40 13.10.2022 (обновлено: 12:02 13.10.2022)
Двухдневный семинар на тему "Внедрение современных образовательных технологий, основанных на лучших мировых и отечественных разработках" пройдет в Сухуме.
СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Двухдневный семинар для заведующих и воспитателей детских садов в сухумской средней школе №1 проводят эксперты российского Рыбаков Фонда по инициативе Министерства просвещения и языковой политики Абхазии
"Эта программа дает высокий эффект для развития ребенка, дает детям возможность актуально развиваться в потребностях нашего времени", – сказал в интервью Sputnik директор по развитию программы "Про детей" Рыбаков Фонда Дмитрий Вощинин.
В рамках программы создается эффективная среда для развития ребенка, компетенции для развития специалистов детских садов, отметил он.
"Эта программа зарекомендовала себя очень хорошо в России и дала очень хорошие показатели. Мы сегодня очень рады, что у нас есть возможность поделиться своим опытом в Абхазии и вполне возможно, что детские сады Абхазии тоже заинтересуются этим кейсом и будут реализовывать программы у себя", – отметил Вощинин.
Он отметил, что из России приехало четыре специалиста, которые будут делиться своим опытом с абхазскими заведующими и воспитателями детских садов в течение двух дней.
Рыбаков Фонд – частная филантропическая организация, созданная Екатериной Рыбаковой и Игорем Рыбаковым в 2015 году для развития социально-образовательной среды.