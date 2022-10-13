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Российские эксперты проведут семинар для работников детских садов Абхазии

Российские эксперты проведут семинар для работников детских садов Абхазии

Двухдневный семинар на тему "Внедрение современных образовательных технологий, основанных на лучших мировых и отечественных разработках" пройдет в Сухуме. 13.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Двухдневный семинар для заведующих и воспитателей детских садов в сухумской средней школе №1 проводят эксперты российского Рыбаков Фонда по инициативе Министерства просвещения и языковой политики АбхазииВ рамках программы создается эффективная среда для развития ребенка, компетенции для развития специалистов детских садов, отметил он."Эта программа зарекомендовала себя очень хорошо в России и дала очень хорошие показатели. Мы сегодня очень рады, что у нас есть возможность поделиться своим опытом в Абхазии и вполне возможно, что детские сады Абхазии тоже заинтересуются этим кейсом и будут реализовывать программы у себя", – отметил Вощинин.Он отметил, что из России приехало четыре специалиста, которые будут делиться своим опытом с абхазскими заведующими и воспитателями детских садов в течение двух дней.Рыбаков Фонд – частная филантропическая организация, созданная Екатериной Рыбаковой и Игорем Рыбаковым в 2015 году для развития социально-образовательной среды.

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