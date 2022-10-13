https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/sroki-legalizatsii-vremennogo-prebyvaniya-inostrantsev-v-rossii-istekli-1042035285.html

Сроки легализации временного пребывания иностранцев в России истекли

Сроки легализации временного пребывания иностранцев в России истекли

До 13 октября иностранные граждане, не имеющие действительных документов для дальнейшего законного пребывания в РФ, должны были обратиться в территориальный... 13.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-13T10:05+0300

2022-10-13T10:05+0300

2022-10-13T10:26+0300

россия

иностранцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/03/1037411243_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9bf2b618292d9bb1540bbaa91a413eba.jpg

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Сроки для легализации временного пребывания и постановки на учет в России иностранцев истекли в четверг, однако мера не касается граждан ДНР, ЛНР и УкраиныРанее в России были сняты ограничения на транспортное сообщение с иностранными государствами, введенные из-за COVID-19. Поэтому временные меры, позволявшие мигрантам находиться в стране без разрешительных документов, были отменены. При этом иностранцам были предоставлено время, чтобы легализовать свое временное пребывание или встать на учет.Тем не менее, граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе оставаться в России без ограничения срока временного пребывания в соответствии с указом президента РФ от 27 августа.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, иностранцы