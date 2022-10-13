https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/sroki-legalizatsii-vremennogo-prebyvaniya-inostrantsev-v-rossii-istekli-1042035285.html
Сроки легализации временного пребывания иностранцев в России истекли
Сроки легализации временного пребывания иностранцев в России истекли
До 13 октября иностранные граждане, не имеющие действительных документов для дальнейшего законного пребывания в РФ, должны были обратиться в территориальный... 13.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-13T10:05+0300
2022-10-13T10:05+0300
2022-10-13T10:26+0300
россия
иностранцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/03/1037411243_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9bf2b618292d9bb1540bbaa91a413eba.jpg
СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Сроки для легализации временного пребывания и постановки на учет в России иностранцев истекли в четверг, однако мера не касается граждан ДНР, ЛНР и УкраиныРанее в России были сняты ограничения на транспортное сообщение с иностранными государствами, введенные из-за COVID-19. Поэтому временные меры, позволявшие мигрантам находиться в стране без разрешительных документов, были отменены. При этом иностранцам были предоставлено время, чтобы легализовать свое временное пребывание или встать на учет.Тем не менее, граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе оставаться в России без ограничения срока временного пребывания в соответствии с указом президента РФ от 27 августа.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/03/1037411243_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_171ce9eb80317062100dc954900eb8d5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, иностранцы
Сроки легализации временного пребывания иностранцев в России истекли
10:05 13.10.2022 (обновлено: 10:26 13.10.2022)
До 13 октября иностранные граждане, не имеющие действительных документов для дальнейшего законного пребывания в РФ, должны были обратиться в территориальный орган МВД по месту нахождения для урегулирования своего правового статуса.
СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Сроки для легализации временного пребывания и постановки на учет в России иностранцев истекли в четверг, однако мера не касается граждан ДНР, ЛНР и Украины
Ранее в России были сняты ограничения на транспортное сообщение с иностранными государствами, введенные из-за COVID-19. Поэтому временные меры, позволявшие мигрантам находиться в стране без разрешительных документов, были отменены. При этом иностранцам были предоставлено время, чтобы легализовать свое временное пребывание или встать на учет.
С 17 августа завершилось действие таких льгот для граждан Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии, с 3 сентября – для граждан Армении и Киргизии. А 13 октября данные временные меры прекращены для граждан всех остальных стран.
Тем не менее, граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе оставаться в России без ограничения срока временного пребывания в соответствии с указом президента РФ от 27 августа.