https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-protiv-zhitelya-verkhney-eshery-za-zhestokoe-obraschenie-s-zhivotnym-1042046197.html

Уголовное дело возбуждено против жителя Верхней Эшеры за жестокое обращение с животным

Уголовное дело возбуждено против жителя Верхней Эшеры за жестокое обращение с животным

Правонарушитель задержан, ему назначено административное наказание в виде ареста сроком на шесть суток. 13.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-13T19:35+0300

2022-10-13T19:35+0300

2022-10-13T19:35+0300

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Верхней Эшеры Мурата Хварцкия за жестокое обращение с животным, повлекшее увечье, совершенное из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Мурат Хварцкия был задержан сотрудниками Управления угрозыска МВД совместно с уголовным розыском столичного УВД.Сухумский горсуд назначил ему административное наказание в виде ареста сроком на шесть суток.Согласно ветеринарному акту, при осмотре в углах рта жеребца обнаружили разрывы с запекшейся кровью, хромоту правой передней конечности, а так же опухоль на задней левой конечности с небольшой хромотой.Животное после ветеринара передали на содержание и лечение в конный клуб "Надежда".Названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения. Судебные акты публикуются на официальном Интернет-сайте суда в установленном законодательством порядке.

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