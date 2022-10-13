https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-protiv-zhitelya-verkhney-eshery-za-zhestokoe-obraschenie-s-zhivotnym-1042046197.html
Уголовное дело возбуждено против жителя Верхней Эшеры за жестокое обращение с животным
Уголовное дело возбуждено против жителя Верхней Эшеры за жестокое обращение с животным
Правонарушитель задержан, ему назначено административное наказание в виде ареста сроком на шесть суток. 13.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-13T19:35+0300
2022-10-13T19:35+0300
2022-10-13T19:35+0300
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Верхней Эшеры Мурата Хварцкия за жестокое обращение с животным, повлекшее увечье, совершенное из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Мурат Хварцкия был задержан сотрудниками Управления угрозыска МВД совместно с уголовным розыском столичного УВД.Сухумский горсуд назначил ему административное наказание в виде ареста сроком на шесть суток.Согласно ветеринарному акту, при осмотре в углах рта жеребца обнаружили разрывы с запекшейся кровью, хромоту правой передней конечности, а так же опухоль на задней левой конечности с небольшой хромотой.Животное после ветеринара передали на содержание и лечение в конный клуб "Надежда".Названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения. Судебные акты публикуются на официальном Интернет-сайте суда в установленном законодательством порядке.
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суд, мвд абхазии, животные, абхазия
суд, мвд абхазии, животные, абхазия
Уголовное дело возбуждено против жителя Верхней Эшеры за жестокое обращение с животным
Правонарушитель задержан, ему назначено административное наказание в виде ареста сроком на шесть суток.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik.
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Верхней Эшеры Мурата Хварцкия за жестокое обращение с животным, повлекшее увечье, совершенное из хулиганских побуждений. Об этом сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
Согласно материалам дела, 11 октября Хварцкия верхом на лошади поднялся на наземный переход у вокзала в Сухуме, где избил животное руками и ногами, ударял по туловищу и голове. Потом он зашел в салон красоты и в автобус на остановке на улице Имама Шамиля.
Мурат Хварцкия был задержан сотрудниками Управления угрозыска МВД совместно с уголовным розыском столичного УВД.
Сухумский горсуд назначил ему административное наказание в виде ареста сроком на шесть суток.
Согласно ветеринарному акту, при осмотре в углах рта жеребца обнаружили разрывы с запекшейся кровью, хромоту правой передней конечности, а так же опухоль на задней левой конечности с небольшой хромотой.
Животное после ветеринара передали на содержание и лечение в конный клуб "Надежда".
Названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения. Судебные акты публикуются на официальном Интернет-сайте суда в установленном законодательством порядке.