https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/ugolovnye-dela-vozbuzhdeny-za-nezakonnyy-vvoz-v-rossiyu-avto-zaregistrirovannykh-v-abkhazii-1042039610.html

Уголовные дела возбуждены за незаконный ввоз в Россию авто, зарегистрированных в Абхазии

Уголовные дела возбуждены за незаконный ввоз в Россию авто, зарегистрированных в Абхазии

Правонарушители представляли в таможенный орган фиктивные документы о якобы осуществлении ими международной перевозки пассажира и заявляли недостоверные... 13.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-13T13:00+0300

2022-10-13T13:00+0300

2022-10-13T13:29+0300

в абхазии

таможня

автомобили

абхазия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037220417_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8782caa1c9e462085d3132e0d679157e.jpg

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Восемь уголовных дел возбуждено с начала 2022 года за незаконный ввоз в Россию автомобилей, зарегистрированных в Абхазии, без уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни. Машины ввозились в Россию под видом транспортных средств международной перевозки, поэтому были освобождены от уплаты таможенных платежей. Таможенникам при ввозе предоставлялись фиктивные документы. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей — более 17 миллионов рублей.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

таможня, автомобили, абхазия, россия