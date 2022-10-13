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Уголовные дела возбуждены за незаконный ввоз в Россию авто, зарегистрированных в Абхазии
Уголовные дела возбуждены за незаконный ввоз в Россию авто, зарегистрированных в Абхазии
Правонарушители представляли в таможенный орган фиктивные документы о якобы осуществлении ими международной перевозки пассажира и заявляли недостоверные... 13.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Восемь уголовных дел возбуждено с начала 2022 года за незаконный ввоз в Россию автомобилей, зарегистрированных в Абхазии, без уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни. Машины ввозились в Россию под видом транспортных средств международной перевозки, поэтому были освобождены от уплаты таможенных платежей. Таможенникам при ввозе предоставлялись фиктивные документы. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей — более 17 миллионов рублей.
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таможня, автомобили, абхазия, россия
таможня, автомобили, абхазия, россия

Уголовные дела возбуждены за незаконный ввоз в Россию авто, зарегистрированных в Абхазии

13:00 13.10.2022 (обновлено: 13:29 13.10.2022)
© Sputnik / Владимир ФедоренкоМолоток судьи в витрине подарков в Государственной Думе
Молоток судьи в витрине подарков в Государственной Думе - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2022
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Правонарушители представляли в таможенный орган фиктивные документы о якобы осуществлении ими международной перевозки пассажира и заявляли недостоверные сведения о цели ввоза транспортных средств.
СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Восемь уголовных дел возбуждено с начала 2022 года за незаконный ввоз в Россию автомобилей, зарегистрированных в Абхазии, без уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

Из восьми уголовных дел семь возбуждено в отношении конкретных физических лиц – все граждане России.

Машины ввозились в Россию под видом транспортных средств международной перевозки, поэтому были освобождены от уплаты таможенных платежей. Таможенникам при ввозе предоставлялись фиктивные документы.
Общая сумма неуплаченных таможенных платежей — более 17 миллионов рублей.
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