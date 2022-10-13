https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/ugolovnye-dela-vozbuzhdeny-za-nezakonnyy-vvoz-v-rossiyu-avto-zaregistrirovannykh-v-abkhazii-1042039610.html
Уголовные дела возбуждены за незаконный ввоз в Россию авто, зарегистрированных в Абхазии
Уголовные дела возбуждены за незаконный ввоз в Россию авто, зарегистрированных в Абхазии
Правонарушители представляли в таможенный орган фиктивные документы о якобы осуществлении ими международной перевозки пассажира и заявляли недостоверные... 13.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-13T13:00+0300
2022-10-13T13:00+0300
2022-10-13T13:29+0300
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автомобили
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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Восемь уголовных дел возбуждено с начала 2022 года за незаконный ввоз в Россию автомобилей, зарегистрированных в Абхазии, без уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни. Машины ввозились в Россию под видом транспортных средств международной перевозки, поэтому были освобождены от уплаты таможенных платежей. Таможенникам при ввозе предоставлялись фиктивные документы. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей — более 17 миллионов рублей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
таможня, автомобили, абхазия, россия
таможня, автомобили, абхазия, россия
Уголовные дела возбуждены за незаконный ввоз в Россию авто, зарегистрированных в Абхазии
13:00 13.10.2022 (обновлено: 13:29 13.10.2022)
Правонарушители представляли в таможенный орган фиктивные документы о якобы осуществлении ими международной перевозки пассажира и заявляли недостоверные сведения о цели ввоза транспортных средств.
СУХУМ, 13 окт – Sputnik.
Восемь уголовных дел возбуждено с начала 2022 года за незаконный ввоз в Россию автомобилей, зарегистрированных в Абхазии, без уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает
пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.
Из восьми уголовных дел семь возбуждено в отношении конкретных физических лиц – все граждане России.
Машины ввозились в Россию под видом транспортных средств международной перевозки, поэтому были освобождены от уплаты таможенных платежей. Таможенникам при ввозе предоставлялись фиктивные документы.
Общая сумма неуплаченных таможенных платежей — более 17 миллионов рублей.