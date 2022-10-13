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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/vs-rossii-otbili-vse-ataki-voennykh-ukrainy-v-kharkovskoy-oblasti-i-lnr--1042041625.html
ВС России отбили все атаки военных Украины в Харьковской области и ЛНР
ВС России отбили все атаки военных Украины в Харьковской области и ЛНР
Российская система ПВО сбила украинский самолет Су-27 в Полтавской области, уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и Херсонской области. 13.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-13T15:25+0300
2022-10-13T15:25+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области и ЛНР более 100 боевиков Украины, отразив все атаки украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что на Краснолиманском направлении подразделения войск Украины предприняли очередную попытку силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец для овладения населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики.Огнем российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил, добавляется в сообщении. "Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 украинских военнослужащих", – уточнили в Минобороны.
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министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия

ВС России отбили все атаки военных Украины в Харьковской области и ЛНР

15:25 13.10.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк Танкисты Народной милиции ЛНР
 Танкисты Народной милиции ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Российская система ПВО сбила украинский самолет Су-27 в Полтавской области, уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и Херсонской области.
СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области и ЛНР более 100 боевиков Украины, отразив все атаки украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области. Российскими войсками все атаки отражены. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники", – сказали в ведомстве.

Отмечается, что на Краснолиманском направлении подразделения войск Украины предприняли очередную попытку силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец для овладения населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики.
Огнем российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил, добавляется в сообщении. "Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 украинских военнослужащих", – уточнили в Минобороны.
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