https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/vs-rossii-otbili-vse-ataki-voennykh-ukrainy-v-kharkovskoy-oblasti-i-lnr--1042041625.html

ВС России отбили все атаки военных Украины в Харьковской области и ЛНР

ВС России отбили все атаки военных Украины в Харьковской области и ЛНР

Российская система ПВО сбила украинский самолет Су-27 в Полтавской области, уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и Херсонской области. 13.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-13T15:25+0300

2022-10-13T15:25+0300

2022-10-13T15:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области и ЛНР более 100 боевиков Украины, отразив все атаки украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что на Краснолиманском направлении подразделения войск Украины предприняли очередную попытку силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец для овладения населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики.Огнем российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил, добавляется в сообщении. "Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 украинских военнослужащих", – уточнили в Минобороны.

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