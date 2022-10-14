https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/beslan-chkadua-naznachen-zamestitelem-ministra-vnutrennikh-del-abkhazii-1042054631.html
Беслан Чкадуа назначен заместителем министра внутренних дел Абхазии
Беслан Чкадуа назначен заместителем министра внутренних дел Абхазии
Распоряжение о назначении подписал глава Кабмина Абхазии Александр Анкваб. 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T14:36+0300
2022-10-14T14:36+0300
2022-10-14T15:05+0300
в абхазии
абхазия
мвд абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/19/1031001492_0:116:2600:1579_1920x0_80_0_0_cdaae5859766c063098915094c0497ea.jpg
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Полковник милиции Беслан Чкадуа назначен заместителем министра внутренних дел Абхазии, сообщает пресс-служба МВД республики.Чкадуа работал в органах внутренних дел с 2011 года, тогда он был в должности заместителя начальника управления собственной безопасности МВД, затем был назначен руководителем службы.С 2015 по 2017 годы занимал руководящие должности подразделений МВД, в мае 2020 года был назначен заместителем министра.В мае 2022 года Указом президента он был назначен заместителем начальника Государственной службы охраны.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/19/1031001492_170:0:2430:1695_1920x0_80_0_0_f10bbfb3a6f6f3c5d5ffce83b3079e4a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, мвд абхазии, новости
абхазия, мвд абхазии, новости
Беслан Чкадуа назначен заместителем министра внутренних дел Абхазии
14:36 14.10.2022 (обновлено: 15:05 14.10.2022)
Распоряжение о назначении подписал глава Кабмина Абхазии Александр Анкваб.
СУХУМ, 14 окт – Sputnik.
Полковник милиции Беслан Чкадуа назначен заместителем министра внутренних дел Абхазии, сообщает
пресс-служба МВД республики.
Чкадуа работал в органах внутренних дел с 2011 года, тогда он был в должности заместителя начальника управления собственной безопасности МВД, затем был назначен руководителем службы.
С 2015 по 2017 годы занимал руководящие должности подразделений МВД, в мае 2020 года был назначен заместителем министра.
В мае 2022 года Указом президента он был назначен заместителем начальника Государственной службы охраны.