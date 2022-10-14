https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/beslan-chkadua-naznachen-zamestitelem-ministra-vnutrennikh-del-abkhazii-1042054631.html

Беслан Чкадуа назначен заместителем министра внутренних дел Абхазии

Беслан Чкадуа назначен заместителем министра внутренних дел Абхазии

Распоряжение о назначении подписал глава Кабмина Абхазии Александр Анкваб. 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T14:36+0300

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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Полковник милиции Беслан Чкадуа назначен заместителем министра внутренних дел Абхазии, сообщает пресс-служба МВД республики.Чкадуа работал в органах внутренних дел с 2011 года, тогда он был в должности заместителя начальника управления собственной безопасности МВД, затем был назначен руководителем службы.С 2015 по 2017 годы занимал руководящие должности подразделений МВД, в мае 2020 года был назначен заместителем министра.В мае 2022 года Указом президента он был назначен заместителем начальника Государственной службы охраны.

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