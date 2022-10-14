https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/chanba-rasskazal-kak-v-abkhazii-reshaetsya-vopros-s-neplatezhami-za-elektroenergiyu--1042051685.html
Чанба рассказал, как в Абхазии решается вопрос с неплатежами за электроэнергию
Чанба рассказал, как в Абхазии решается вопрос с неплатежами за электроэнергию
О том, какова ситуация с оплатой за электричество в Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго"... 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T12:23+0300
2022-10-14T12:23+0300
2022-10-14T12:27+0300
радио
подкасты энергетика
абхазия
черноморэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0e/1042051424_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_f4021eae33db1e087ffdaf740137c1bd.jpg
Чанба рассказал, как в Абхазии решается вопрос с неплатежами за электроэнергию
Чанба рассказал, как в Абхазии решается вопрос с неплатежами за электроэнергию
Установка дистанционных приборов учета электроэнергии должна в некоторой степени разрешить проблему неплатежей за потребленные ресурсы, считают в "Черноморэнерго". Счетчики также могут заставить людей экономнее расходовать электроэнергию. Как сказал Алхас Чанба, сборы за электричество в Абхазии в 2021 году составили 396 миллионов рублей.О том, насколько ситуация изменилась в этом году, слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0e/1042051424_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_633da37c7c33211e86f3bb734885535d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты энергетика, абхазия, черноморэнерго, аудио
подкасты энергетика, абхазия, черноморэнерго, аудио
Чанба рассказал, как в Абхазии решается вопрос с неплатежами за электроэнергию
12:23 14.10.2022 (обновлено: 12:27 14.10.2022)
О том, какова ситуация с оплатой за электричество в Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба.
Установка дистанционных приборов учета электроэнергии должна в некоторой степени разрешить проблему неплатежей за потребленные ресурсы, считают в "Черноморэнерго". Счетчики также могут заставить людей экономнее расходовать электроэнергию.
Как сказал Алхас Чанба, сборы за электричество в Абхазии в 2021 году составили 396 миллионов рублей.
О том, насколько ситуация изменилась в этом году, слушайте в аудиофайле
.