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Пресс-конференция Владимира Путина по итогам заседания Совета глав СНГ. Прямая трансляция
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/chanba-rasskazal-kak-v-abkhazii-reshaetsya-vopros-s-neplatezhami-za-elektroenergiyu--1042051685.html
Чанба рассказал, как в Абхазии решается вопрос с неплатежами за электроэнергию
Чанба рассказал, как в Абхазии решается вопрос с неплатежами за электроэнергию
О том, какова ситуация с оплатой за электричество в Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго"... 14.10.2022, Sputnik Абхазия
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Чанба рассказал, как в Абхазии решается вопрос с неплатежами за электроэнергию
Чанба рассказал, как в Абхазии решается вопрос с неплатежами за электроэнергию
Установка дистанционных приборов учета электроэнергии должна в некоторой степени разрешить проблему неплатежей за потребленные ресурсы, считают в "Черноморэнерго". Счетчики также могут заставить людей экономнее расходовать электроэнергию. Как сказал Алхас Чанба, сборы за электричество в Абхазии в 2021 году составили 396 миллионов рублей.О том, насколько ситуация изменилась в этом году, слушайте в аудиофайле.
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подкасты энергетика, абхазия, черноморэнерго, аудио
подкасты энергетика, абхазия, черноморэнерго, аудио

Чанба рассказал, как в Абхазии решается вопрос с неплатежами за электроэнергию

12:23 14.10.2022 (обновлено: 12:27 14.10.2022)
Радио
Чанба рассказал, как в Абхазии решается вопрос с неплатежами за электроэнергию
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О том, какова ситуация с оплатой за электричество в Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба.
Установка дистанционных приборов учета электроэнергии должна в некоторой степени разрешить проблему неплатежей за потребленные ресурсы, считают в "Черноморэнерго". Счетчики также могут заставить людей экономнее расходовать электроэнергию.
Как сказал Алхас Чанба, сборы за электричество в Абхазии в 2021 году составили 396 миллионов рублей.

О том, насколько ситуация изменилась в этом году, слушайте в аудиофайле.
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