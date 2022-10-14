https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/chanba-rasskazal-kak-v-abkhazii-reshaetsya-vopros-s-neplatezhami-za-elektroenergiyu--1042051685.html

Чанба рассказал, как в Абхазии решается вопрос с неплатежами за электроэнергию

Чанба рассказал, как в Абхазии решается вопрос с неплатежами за электроэнергию

О том, какова ситуация с оплатой за электричество в Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго"... 14.10.2022, Sputnik Абхазия

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Чанба рассказал, как в Абхазии решается вопрос с неплатежами за электроэнергию Чанба рассказал, как в Абхазии решается вопрос с неплатежами за электроэнергию

Установка дистанционных приборов учета электроэнергии должна в некоторой степени разрешить проблему неплатежей за потребленные ресурсы, считают в "Черноморэнерго". Счетчики также могут заставить людей экономнее расходовать электроэнергию. Как сказал Алхас Чанба, сборы за электричество в Абхазии в 2021 году составили 396 миллионов рублей.О том, насколько ситуация изменилась в этом году, слушайте в аудиофайле.

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