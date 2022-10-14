https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/sezon-tsitrusovykh-obsudili-predstaviteli-abkhazskoy-i-rossiyskoy-tamozhennykh-sluzhb-1042055350.html

Сезон цитрусовых обсудили представители абхазской и российской таможенных служб

Сезон цитрусовых обсудили представители абхазской и российской таможенных служб

В этом сезоне ожидается, что объем собранных мандаринов, лимонов и апельсинов составит более пятидесяти тонн. 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T15:37+0300

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абхазия

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. На рабочей встрече должностных лиц ГТК Абхазии с представителями таможенных служб России был обсужден вопрос подготовки к предстоящему сезону цитрусовых. Об этом сообщает пресс-служба Таможенного комитета республики.Также в ходе встречи обсуждались итоги работы в период курортного сезона, таможенный контроль сельскохозяйственной продукции, временный ввоз на территорию ЕАЭС автомобилей для личного пользования и международной перевозки, зарегистрированных в Абхазии.

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