https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/takie-obstoyatelstva-agrba-o-vinodelii-v-abkhazii-1042040982.html

Такие обстоятельства: Агрба о виноделии в Абхазии

Такие обстоятельства: Агрба о виноделии в Абхазии

О развитии виноделия в Абхазии, пропорции виноматериалов и винограда, выращенного в стране, для изготовления алкоголя в промышленных масштабах, что делается... 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T10:39+0300

2022-10-14T10:39+0300

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Такие обстоятельства: Агрба о виноделии в Абхазии Такие обстоятельства: Агрба о виноделии в Абхазии

По словам Агрба, очень часто люди путают понятия виноматериал и порошок."Виноматериал – натуральный продукт, все то, что получается из винограда. Иногда из-за нехватки собственного сырья, виноградных плантаций в Абхазии, виноматериал покупают в Молдавии. Не надо забывать, что по российским законам, мы имеем право использовать 50% местного винограда. Если планируется выход на российский рынок, будут увеличиваться продажи, то пока мы не сможем на 100% использовать только свой виноград", – сказала Агрба.При этом она заметила, что в республике закладываются виноградные плантации и предприятия стараются расширить объемы производства за счет собственного сырья.Полная версия беседы в аудиофайле.

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