https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/takie-obstoyatelstva-agrba-o-vinodelii-v-abkhazii-1042040982.html
Такие обстоятельства: Агрба о виноделии в Абхазии
Такие обстоятельства: Агрба о виноделии в Абхазии
О развитии виноделия в Абхазии, пропорции виноматериалов и винограда, выращенного в стране, для изготовления алкоголя в промышленных масштабах, что делается... 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T10:39+0300
2022-10-14T10:39+0300
2022-10-14T10:40+0300
радио
абхазия
виноделие
виноградники
вино
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0d/1042043544_0:16:288:177_1920x0_80_0_0_83d95bd7fec7cc79b22f89cdd32e6300.jpg
Такие обстоятельства: Агрба о виноделии в Абхазии
Такие обстоятельства: Агрба о виноделии в Абхазии
По словам Агрба, очень часто люди путают понятия виноматериал и порошок."Виноматериал – натуральный продукт, все то, что получается из винограда. Иногда из-за нехватки собственного сырья, виноградных плантаций в Абхазии, виноматериал покупают в Молдавии. Не надо забывать, что по российским законам, мы имеем право использовать 50% местного винограда. Если планируется выход на российский рынок, будут увеличиваться продажи, то пока мы не сможем на 100% использовать только свой виноград", – сказала Агрба.При этом она заметила, что в республике закладываются виноградные плантации и предприятия стараются расширить объемы производства за счет собственного сырья.Полная версия беседы в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0d/1042043544_0:0:288:216_1920x0_80_0_0_505484f7a61ee1a2d503b916530b65fd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, виноделие, виноградники, вино, подкасты, аудио
абхазия, виноделие, виноградники, вино, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: Агрба о виноделии в Абхазии
10:39 14.10.2022 (обновлено: 10:40 14.10.2022)
О развитии виноделия в Абхазии, пропорции виноматериалов и винограда, выращенного в стране, для изготовления алкоголя в промышленных масштабах, что делается для обеспечения собственным сырьем, рассказала технолог предприятия "Шато Абхаз" Саида Агрба.
По словам Агрба, очень часто люди путают понятия виноматериал и порошок.
"Виноматериал – натуральный продукт, все то, что получается из винограда. Иногда из-за нехватки собственного сырья, виноградных плантаций в Абхазии, виноматериал покупают в Молдавии. Не надо забывать, что по российским законам, мы имеем право использовать 50% местного винограда. Если планируется выход на российский рынок, будут увеличиваться продажи, то пока мы не сможем на 100% использовать только свой виноград", – сказала Агрба.
При этом она заметила, что в республике закладываются виноградные плантации и предприятия стараются расширить объемы производства за счет собственного сырья.
Полная версия беседы в аудиофайле
.